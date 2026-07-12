Как ИИ повлиял на творческий потенциал современной молодежи? Мнение Агаты Моцко

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Ты можешь реально оценить творческий потенциал современной молодежи? Ты у них преподавала. Какие они сейчас?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – режиссер-постановщик Агата Моцко.

Агата Моцко, режиссер-постановщик:

Я могу сказать, что молодежь нынче не та, но не в плохом смысле, а в том, что они на самом деле другие. Другие, чем мы и чем вы в молодости. Сегодня у них очень быстрая реакция, быстрое восприятие. Они не могут принимать длительную информацию, большой объем информации. Сегодняшние ребята насмотрены. Они на сегодняшний день уже работают с искусственным интеллектом, где конкретно то, что он видит в своей голове и представляет, это уже сложно.

Сегодняшний молодой человек, который хочет стать кинорежиссером, не будет сидеть, читать книжку и рисовать комикс в виде раскадровки. Он просто залезет в интернет, все найдет или даст через искусственный интеллект.

Александр Осенко:

Это хорошо или плохо?

Агата Моцко:

Искусственный интеллект – это хорошо, это наш прогресс. Если ты этим пользуешься как вспомогательным средством – да. Если это твое основное средство, которым ты зарабатываешь деньги, то чем ты отличаешься от доярки, которая своими руками доит корову, или от работника на поле, который косит траву? Это, наверное, уже несправедливо. Мне кажется, любая творческая профессия должна, скажем так, быть схожей по средствам, потому что ты отдаешь, вкладываешь.

Александр Осенко:

Как заставить молодых режиссеров использовать искусственный интеллект как инструмент, а не как основное средство для реализации мыслей?

Агата Моцко:

Мне кажется, все идет от того, чем ты можешь их заинтересовать и удивить. Если они посмотрят это кино про медведя, они удивятся, когда они поймут, что люди сняли живых животных в живых условиях без искусственного интеллекта и графики. Когда вы им покажете последнюю часть «Звездные войны», они поймут, что я могу создать все эти миры.