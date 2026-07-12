«Купалье – один из самых народных праздников». Лукашенко назвал основу культурного кода белорусов

Купалье – один из самых народных праздников, сохраняя наши традиции и основу нашего культурного кода. Об этом, накануне, заявил Президент со сцены фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он в 17 раз прошел на берегу Днепра. Это одна из самых красивых традиций суверенной Беларуси, которая задумывалась, как событие объединяющее славянские народы. Александр Лукашенко, выразил надежду, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы его. Президент обратился к истокам праздника и обозначил символизм, которым наполнен этот год в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Купалье – один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я и какого рода. Об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним – Янка Купала.

Купалье – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас. Кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное: любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие.

Дарагія сябры, мы святкуем Купалле ў Год беларускай жанчыны. Невыпадкова сімвалам свята стала купальская Берагіня. Продкі верылі, што яна аберагае пасевы і напаўняе жыватворнай сілай травы, ахоўвае сямейны ачаг, клапоціцца пра дзяцей і матуль. Хочацца, каб увесь наш свет, такі крохкі, як мы бачым, быў акутаны яе покрывам, каб у кожнай сям'і панавалі любоў і дабрабыт. Каб праз год мы з вамі зноў сустрэліся тут, у Александрыі. І разам адправіліся ў новае падарожжа да душы славянскага народа – загадкавай душы, але нязменна шырокай, шчырай і міласэрнай душы.

Жадаю усім вам цудоўнага вечара, прыемных уражанняў і лагоднай цеплыні, якая будзе саграваць да наступнага Купалля.