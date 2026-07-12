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Время выбрало меня и мою команду – Моцко о «Марафоне единства» и благодарности Президента

12 июля 2026 07:53
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – режиссер-постановщик Агата Моцко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
В 2025 году ты получила благодарность Президента за «Марафон единства». «Время выбрало нас». Что для тебя эта награда?

Время выбрало меня и мою команду – Моцко о «Марафоне единства» и благодарности Президента-2

Агата Моцко, режиссер-постановщик:
Время выбрало нас. Я на самом деле поняла, что это и правда. Время выбрало меня и мою команду и тех коллег, с кем мы создавали этот «Марафон единства». Для меня это большая гордость. Это та кульминация в моей карьере, которая останется в моей истории, в истории моей жизни.

Александр Осенко:
Я хочу повторить свою фразу, которую я говорил при закрытии этого марафона, что на самом деле я снимаю шляпу перед вами, перед той командой, которая работала на марафоне, потому что на самом деле это было очень-очень круто. Когда люди приезжали из столицы и делали совместные творческие проекты, с теми, кто живет в регионе. Этот синергетический эффект дал о себе знать. 

Агата Моцко:
Я хочу сказать, что ведь история такого марафона, вернее, марафон вышел из истории. Очень давно проводились такие мероприятия на базе Дворца Республики, когда области привозили свои отчетные концерты и показывали. Была правильная идея восстановить эту традицию. Но далее, когда наш глава государства предложил, что не регионы едут к нам, а мы к ним едем. Это очень правильно, когда есть обратная связь. 

Моцко: белорусскому кино не хватает хороших сценаристов, которые смогут вывести драматургию.

# Интервью # Агата Моцко # Александр Осенко

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