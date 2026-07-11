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В Свято-Петро-Павловском соборе прошло таинство Крещения в «Бацькавай кашуле»

11 июля 2026 18:18
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Белорусская земля богата многовековыми традициями. В них – наша сила и идентичность. Однако национальный код постоянно обогащается: появляются новые инициативы, которые быстро становятся по-настоящему всенародными. Среди таких ярких примеров – проект «Трэці – Бацькаў», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт ему был дан буквально месяц назад и теперь родителям при появлении на свет третьего малыша вручают уникальный подарок. Одними из первых его получила семья Лобановых и сегодня под сводами Свято-Петро-Павловского собора прошло таинство Крещения маленького Артемия в символичном обереге – «Бацькавай кашуле».

Все подробности – в сюжете Татьяны Волынчик.

В Свято-Петро-Павловском соборе прошло таинство Крещения в «Бацькавай кашуле»-2

Это первое важное событие в жизни маленького Артемия – день его святого крещения. Месяц назад этому крошечному мальчику был передан особенный подарок – «Бацькава кашуля». И сегодня она стала для малыша настоящим духовным оберегом. Пройдут годы, Артемий повзрослеет и поймет, как сильно его любят и берегут на родной земле.

Мария Лобанова, многодетная мама:
Крещение – для нас очень важный этап, потому что при Крещении человек становится христианином. Он входит в церковь. Так как мы христиане, нам важно, чтобы и наши дети также были с нами.

«Бацькаву кашулю» вручили более чем 380 семьям в Беларуси.

В Свято-Петро-Павловском соборе прошло таинство Крещения в «Бацькавай кашуле»-4

Традиции, вера, семья. Три опоры, на которых испокон веков держится белорусский дом. Три столпа, без которых не было бы связи поколений. Такая идея легла в основу общенационального проекта «Трэці – Бацькаў». По замыслу организаторов деревянный куфар с льняной рубахой призван стать символом преемственности и семейной реликвией, которая будет передаваться из поколения в поколение.

Подробности в видео.

# Дети и родители

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