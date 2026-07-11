В Свято-Петро-Павловском соборе прошло таинство Крещения в «Бацькавай кашуле»

Белорусская земля богата многовековыми традициями. В них – наша сила и идентичность. Однако национальный код постоянно обогащается: появляются новые инициативы, которые быстро становятся по-настоящему всенародными. Среди таких ярких примеров – проект «Трэці – Бацькаў», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт ему был дан буквально месяц назад и теперь родителям при появлении на свет третьего малыша вручают уникальный подарок. Одними из первых его получила семья Лобановых и сегодня под сводами Свято-Петро-Павловского собора прошло таинство Крещения маленького Артемия в символичном обереге – «Бацькавай кашуле». Все подробности – в сюжете Татьяны Волынчик.

Это первое важное событие в жизни маленького Артемия – день его святого крещения. Месяц назад этому крошечному мальчику был передан особенный подарок – «Бацькава кашуля». И сегодня она стала для малыша настоящим духовным оберегом. Пройдут годы, Артемий повзрослеет и поймет, как сильно его любят и берегут на родной земле. Мария Лобанова, многодетная мама:

Крещение – для нас очень важный этап, потому что при Крещении человек становится христианином. Он входит в церковь. Так как мы христиане, нам важно, чтобы и наши дети также были с нами. «Бацькаву кашулю» вручили более чем 380 семьям в Беларуси.