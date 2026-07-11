Мест практически нет! Узнали, чем привлекают туристов белорусские санатории

Затяжные июльские дожди – не помеха для отдыха! В белорусских санаториях и агроусадьбах на ближайшие месяцы раскуплены практически все места. Остались лишь отдельные даты и так называемый бархатный сезон.

Специалисты говорят: это уже не сезонный всплеск, а устойчивая тенденция. Белорусские здравницы сумели заработать себе репутацию, а вместе с ней и постоянных клиентов, которые возвращаются сюда семьями из года в год. Те, кто предпочитают тишину и отдых вдали от городской суеты, все чаще выбирают агроусадьбы – с природой, домашней кухней и экоформатом. Каким получается отпуск с национальным колоритом и почему половина гостей приехала из России – знает Кристина Протосовицкая.

Проводят свои дни, по-настоящему солнечные, и белорусы, и россияне. В этом санатории под Брестом тех и других, считай, поровну. Ценовая политика одинаковая для всех. Вне зависимости от страны прописки. Всего в нескольких километрах от Бреста – а ощущение полного отрыва от ритма большого города. Российские постояльцы подчеркивают: это выигрыш в логистическую лотерею. Близко, но тихо. Сусана Мелкумова из Москвы возвращается сюда с сыном в четвертый раз. А это – лучшая оценка качества. Сусана Мелкумова, турист (Россия):

Нравится все. Природа нравится, красиво очень. Много процедур хороших, полезных. Самое главное – люди. Очень хороший персонал, девочки душевные. Сочетание цена-качество оптимальное.

Санаторий – это идеальное комбо. Диагностика, лечение и отдельное направление – аппаратная косметология. Здравница оснащена оборудованием высокого класса. Свой источник минеральной воды и сосновый лес вокруг – приятный бонус. Книга отзывов пополняется новыми записями. Открытый бассейн Infinity и снежная комната – в Нарочанском крае появится современный Wellness-центр. Курорт с приставкой «бай» – вскоре условия станут еще привлекательнее. В санатории активно строят новый спальный корпус повышенного комфорта и спа. Также появится wellness-центр. Решением Президента для развития туризма санаторию выделена прибрежная зона реки Мухавец. Здесь обустроят пирс и пляж. Алла Добриянец, директор санатория:

Стройка идет активно. Мы уже приступили ко второму объекту. Еще много чего интересного планируем сделать для наших отдыхающих. Поэтому надеемся, что интерес к нашему санаторию не пропадет, а наоборот – будет только расцветать. Через год, я думаю, может быть и раньше, где-то в начале следующего года, планируется сдача нового корпуса. Будем строить еще здание и стенд, благоустраивать пляжную зону, которую нам сейчас выделили.