Как правильно общаться с ребёнком? Полезные советы от психолога

Начиная с двух лет, у детей формируется характер и они могут ярко выражать свои эмоции. К сожалению, зачастую с детьми бывает непросто. Как же говорить с ребенком, чтобы он вас услышал?

Юлия Чернышенко, психолог медицинского центра «Нордин»:

Наша коммуникация с детьми напрямую зависит от разных жизненных событий, обстоятельств, в которые попадают наши дети. И, конечно же, с чувствами, эмоциями, которые дети испытывают, проживая то или иное событие. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили? Первый пункт очень важный – просто найти время, отложить все дела и дать достаточно своего временного ресурса ребенку, чтобы внимательно выслушать. Садитесь напротив ребенка, очень важен зрительный контакт и считывание тех эмоций, которые дети хотят вам донести.

Следующий шаг – разделите чувства ребенка. Если он расстроен, поддержите в сложной для него ситуации. Внимательно выслушав, примите его эмоции. Помните, что чувственный мир ребенка сильно отличается от взрослого. В детстве очень сложно переживать эмоции в одиночестве. Именно родитель может подарить ощущение безопасности. Юлия Чернышенко:

Также очень важно понять и разделить желания ребенка. Любой взрослый может предоставить иллюзорную, фантазийную возможность ребенку пережить и принять желаемое. Даже если в реальности невозможно выполнить то, что ребенок хочет, взрослый обязан просто предоставить ребенку возможность прожить желаемое. И после того как ребенок может это прожить, потом предложите ему несколько вариантов иного пути.

В жизни каждого ребенка есть кризисные периоды развития – это 3, 6 и 13 лет, однако такие рекомендации психолога применимы для всех возрастов. Важно понимать, что в случае потери контакта можно упустить многие события из жизни вашего чада. Юлия Чернышенко:

Очень эффективным является метод очень внимательного, глубокого слушания с принятием всех эмоций ребенка. Даже элементарная возможность просто выговориться, когда тебя никто не перебивает, когда нет оценочных суждений, дает огромный выход. Зачастую бывают такие случаи, когда ребенок закончил свою речь, выговорился – и все. И он даже не нуждается ни в каких советах.