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Сеть мошеннических кол-центров выявили в Минске

01 февраля 2024 08:47
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В Минске выявлена сеть кол-центров мошенников. Деятельность международной организованной группы пресекли представители сразу нескольких силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сеть мошеннических кол-центров выявили в Минске-1

Они провели совместную операцию по задержанию людей, которые зарабатывали более миллиона долларов в месяц. Среди пострадавших граждане стран СНГ и Евросоюза. Под предлогом ведения инвестиционных проектов мошенники завладевали огромными суммами доверчивых жертв.

Подробности громкого задержания в МВД обещают раскрыть уже сегодня, 1 февраля.

# Интернет-мошенничество # общество # Новости Минска и Минской области

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