Сеть мошеннических кол-центров выявили в Минске

В Минске выявлена сеть кол-центров мошенников. Деятельность международной организованной группы пресекли представители сразу нескольких силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они провели совместную операцию по задержанию людей, которые зарабатывали более миллиона долларов в месяц. Среди пострадавших граждане стран СНГ и Евросоюза. Под предлогом ведения инвестиционных проектов мошенники завладевали огромными суммами доверчивых жертв.