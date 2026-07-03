Как хозяйства Беларуси адаптируются под климатические качели? Интервью со Станиславом Соколовским

В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – директор ОАО «Гастелловское» Станислав Соколовский.

Екатерина Забенько, ведущая:

Ваше хозяйство – признанный рекордсмен Минской области. Вы всегда показываете достойные результаты, на вас равняются. В этом году планируете ли побить собственные рекорды?

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

Этот год для нашего хозяйства благоприятно складывается. Погодные условия нашему хозяйству способствуют. И солнышко есть, и дождик есть. Поэтому мы надеемся на неплохой урожай. По крайней мере, свыше 100 центнеров зерна с гектара. Надеемся, оно так и будет.