Как хозяйства Беларуси адаптируются под климатические качели? Интервью со Станиславом Соколовским

В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – директор ОАО «Гастелловское» Станислав Соколовский.
Екатерина Забенько, ведущая:
Ваше хозяйство – признанный рекордсмен Минской области. Вы всегда показываете достойные результаты, на вас равняются. В этом году планируете ли побить собственные рекорды?
Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:
Этот год для нашего хозяйства благоприятно складывается. Погодные условия нашему хозяйству способствуют. И солнышко есть, и дождик есть. Поэтому мы надеемся на неплохой урожай. По крайней мере, свыше 100 центнеров зерна с гектара. Надеемся, оно так и будет.
Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств.
Сергей Прохоров, ведущий:
Насколько современное хозяйство научилось жить при таких климатических качелях? Каждый год приходится заново как-то составлять техкарты, адаптироваться?
Станислав Соколовский:
Каждый год посевная или уборочная индивидуальна, год на год не приходится. Поэтому в условиях нашего хозяйства, центрального региона, конечно, климат немножко сдвигается в сторону, становится более жарко и более засушливо. Мы моменты эти учитываем и работаем, чтобы получить урожай. Немножко подстраиваемся под эти условия.
Начинаем выращивать новые культуры. Допустим, сою, которая уже сейчас возделывается во многих хозяйствах нашего района. И другие культуры, которые более засушливо устойчивые. Этот год благоприятно будет сказываться на развитии царицы полей – кукурузы. Наш зерновой клин в этом году также прекрасный, превосходный. Поэтому я думаю, что у нас все получится.
Подробности в видео.