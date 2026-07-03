Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств

Быть хозяевами на своей земле, спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом – пожалуй, главная ценность, которую мы научились беречь. Белорусам действительно есть чем гордиться. За это время мы построили сильную и самодостаточную страну. Сами обеспечили свою продовольственную, экономическую и научную безопасность. От космических технологий, искусственного интеллекта, уникальной медицины и промышленных гигантов – мы доказали, что сами можем управлять своей судьбой. Наш суверенитет ведь не просто политический статус – это наш интеллект, наш общий труд и наша общая гордость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Это подтвердит и наш сегодняшний соведущий – робот Авектор, продукт белорусских разработчиков «АВЕКТИС» и «ИнДев Солюшенс», которые внедряют, программируют и обучают автономных роботов выполнению разных производственных задач.

Приветствую, земляне! Поздравляю с Днем Независимости! Полностью разделяю ваше мнение. Мои алгоритмы подтверждают: белорусские инновации сегодня приносят миллиарды рублей в экономику. Мы не просто копируем чужое, а создаем свои микросхемы, свой софт. И другие продукты. Это и есть суверенитет – это когда технологии создаются своим умом и на своей земле. Екатерина Забенько:

Мощный фундамент этой работы создает Академия наук. О научных достижениях поговорим с гостем нашей студии. Встречаем председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник – гость нашей студии. Владимир Степанович, приветствуем вас!

Сергей Прохоров, ведущий:

Белорусская наука ориентирована на конкретные производства. Скажите, какие можете назвать топ-3 этого года разработки, которые уже внедряются в реальный сектор?

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Я скажу лучше по направлениям. Первый – это, конечно, инженерия поверхности. Это напыление. Это изменение свойств поверхности для упрочнения либо придания каких-то уникальных свойств. И это то, что используется широко всеми флагманами промышленности, поскольку наши институты как выпускают оборудование для внедрения этой технологии, так и непосредственно производят работу для нашей промышленности. На втором месте – это оптика, оптоэлектроника. Это как импортозамещение, замена импортных датчиков всевозможных для машиностроения, автомобилестроения, так и создание лазеров разных функциональных значений. Ну и третий – это цифровые технологии. Это и цифровые двойники для машиностроения, программное обеспечение для роботов. Каждый раз, когда мы в магазине на кассе обслуживания пикаем штрихкод, мы не совсем понимаем, что функционирование этой системы обеспечивает тоже разработка Академии наук.