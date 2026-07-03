Парад спецтехники, выставки и чемпионат по колке дров – вот как Речица празднует День Независимости
В слове «независимость» не только исторический, не только международный, не только торжественный смысл, но еще и смысл экономический. Быть суверенным – это значит обеспечивать себя всем необходимым.
Речица, безусловно, у всех ассоциируется с «черным золотом». Но еще это и крупный промышленный центр. Сегодня, 3 июля, этот город стал локацией для масштабной индустриальной экспозиции.
Столица белорусских нефтяников подключается к прямому эфиру на СТВ. Передаем слово нашему корреспонденту Анне Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
В нефтяной столице Беларуси сегодня насыщенная программа. Одним из самых зрелищных событий стал парад спецтехники предприятий и организаций – в колонне прошло практически 60 единиц.
Жители и гости города смогли вживую увидеть весь промышленный потенциал региона: от мощных комбайнов, современных МАЗов, тракторов МТЗ и автогидроподъемников до туристических автобусов, пожарных цистерн и техники лесхозов. Это те самые машины, которые ежедневно помогают обеспечивать экономическую и продовольственную безопасность не только района, но и всей страны.
Но техника – это лишь инструмент, главный капитал речицкой земли – это ее люди. Сразу после парада в картинной галерее состоялось открытие выставки, посвященной женщинам-труженицам.
Торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тыс. человек в Гомеле.
Галина Шарапова, педагог Речицкого физкультурно-спортивного центра детей и молодежи «Олимп»:
У меня двойной праздник, вчера мы стали гражданами Беларуси, это символично ко Дню Независимости. Поздравлений много.
Экспозиция стала настоящим чествованием женского подвига.
Подробности в видео.