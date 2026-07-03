Парад спецтехники, выставки и чемпионат по колке дров – вот как Речица празднует День Независимости

В слове «независимость» не только исторический, не только международный, не только торжественный смысл, но еще и смысл экономический. Быть суверенным – это значит обеспечивать себя всем необходимым.

Речица, безусловно, у всех ассоциируется с «черным золотом». Но еще это и крупный промышленный центр. Сегодня, 3 июля, этот город стал локацией для масштабной индустриальной экспозиции.