Как готовят кадры для БелАЭС и почему атомная станция выгодна для белорусов?

25 сентября в Вене начала свою работу 67-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. В рамках этой сессии в Венском международном центре представлена выставка БелАЭС. Посетители стенда смогут ознакомиться с развитием в Беларуси инфраструктуры ядерной энергетики, системы подготовки кадров для отрасли и развитием социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Ерин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции. Александр Меженный, ведущий:

Первый набор. Откуда брали кадры, где вы их находили? Как готовили кадры для работы на БелАЭС?

Александр Ерин, заместитель главного инженера по подготовке персонала БелАЭС:

Первый набор персонала мы набирали из числа иностранных специалистов для эксплуатации, в первую очередь первого энергоблока. Молодые специалисты и специалисты с энергосистемы. Первый набор начат в 2013 году, это массовый набор персонала, была разработана опережающая программа подготовки персонала и план набора персонала на последующие годы. То есть с 2013 года мы начали набирать персонал и готовить его с опережающими темпами для выполнения строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ на энергоблоках № 1 и № 2. Александр Меженный:

То есть люди готовились уже в процессе строительства, осваивали все на корню? Александр Ерин:

Да, но при принятии решений в 2008 году было принято решение главой государства о сооружении нашей первой Белорусской атомной станции. Поэтому в том же году принята государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики. И наши ведущие вузы уже начали готовить персонал заблаговременно для последующего трудоустройства молодых специалистов на нашу станцию. Алена Ланская, ведущая:

Какое количество людей задействовано в атомной отрасли? Сколько людей задействовано в сфере атомной энергетики Беларуси?

Александр Ерин:

На самом деле это большое количество людей. На сегодня уже создана инфраструктура для выполнения ядерной энергетической программы страны и задействовано большое количество ведомств и организаций. Это не только белорусская АЭС, это и организации Министерства энергетики, Министерства чрезвычайных ситуаций. Это и регулирующий орган Госатомнадзор. Это и Министерство здравоохранения, Министерство природы и охраны окружающей среды. Это и исследовательские институты, и подрядные организации, которые сегодня работают на работах и на нашей площадке в части испытания оборудования и последующей наладки. В том числе сюда можно отнести работников учреждений образования. Александр Меженный:

Я так понимаю, что все 9 миллионов белорусов работают на атомной электростанции. Александр Ерин:

Я могу привести такой пример, что с 2008 года, начали мы прием молодых специалистов в 2014 году, и уже с 2014 года более тысячи молодых специалистов выпущено из наших высших учебных заведений. Алена Ланская:

Какие вузы готовят специалистов? Александр Ерин:

В соответствии с государственной программой подготовки кадров для ядерной энергетики, у нас задействовано четыре высших учебных заведения – это БНТУ, БГУ, Международный государственный экологический институт имени Сахарова, который состоит сейчас в составе БГУ. И БГУИР.

Александра Каштанова, ведущая:

Вы сказали, что вузы готовят активно специалистов. Расскажите, к каким специальностям присмотреться абитуриентам, потому что это перспективные профессии. Александр Ерин:

Основные специальности, которые сегодня востребованы именно на белорусской АЭС... Конечно, специальности востребованы в рамках республики практически все. Но если смотреть в разрезе Белорусской АЭС, то востребованы специальности «Проектирование и эксплуатации АЭС», «Тепловые электрические станции», «Релейная защита и автоматика», «Ядерная физика и технологии». Александр Меженный:

Меня как обывателя интересует. Атомная электростанция, а у меня 6 % заряда на батарее. Как на меня это влияет? Насколько на мне это отразится? Внутренняя потребность электричества закроется на 40%. Почему белорусам выгодна БелАЭС?

Александр Ерин:

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков. Каждый энергоблок – по 1 200 мегаватт электрических выпускает. Суммарная мощность электростанции составит 2 400 мегаватт. Александр Меженный:

Насколько каждого белоруса это касается? То есть энергетическая безопасность – это здорово. Вопрос – как это отразится на простых жителей в условной деревне? Я живу в деревне, у меня 6 киловатт света, мне больше дать не могут. Провода где-то там натянули в 40 каком-то году. Изменится ли ситуация? Будет ли электричества больше для простых белорусов? Александр Ерин:

С вводом двух энергоблоков БелАЭС мы закроем потребность в электричестве. Для нашей страны внутренняя потребность электричества закроется порядком 40 %. И при этом мы говорим о том, что мы замещаем еще ядерной энергией природный газ. Мы сократим потребление природного газа на 5 миллиардов метров кубических в год при работе двух энергоблоков. Александр Меженный:

То есть выгода не только непосредственно в получении электричества, а в том, что еще мы освобождаем другие возможности, финансовые в том числе, чтобы наша страна процветала? Александр Ерин:

Совершенно верно.