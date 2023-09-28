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Александр Турчин ознакомился с ходом работ по обновлению Кургана Славы

28 сентября 2023 10:47
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Новости Беларуси. Курган Славы обновят ко Дню Независимости. Работы по реконструкции мемориала предусматривают замену покрытия площадки для возложения цветов и центральной лестницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин ознакомился с ходом работ по обновлению Кургана Славы-1

С их ходом 28 сентября ознакомился председатель Миноблисполкома. Курган Славы – один из самых знаковых комплексов, посвященных воинам-освободителям. Его начали сооружать в 1967 году: землю дня него везли из разных городов и сел. Теперь настало время для его обновления. За октябрь строители обещают полностью замостить центральную площадку гранитной плиткой.

Александр Турчин ознакомился с ходом работ по обновлению Кургана Славы-4

Александр Майстрович, генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой»:
Производится замена основных сетей, основных покрытий. Планируется реконструкция зданий, сооружений на этом знаковом комплексе. И замена всех покрытий на более современные и надежные. Кардинальных изменений не будет, все будет сделано в похожем в виде.

Александр Турчин ознакомился с ходом работ по обновлению Кургана Славы-7

Сейчас рядом с Курганом Славы расположен музейный комплекс, территория которого часто становится местом празднования различных памятных дат.

# Памятники # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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