Александр Турчин ознакомился с ходом работ по обновлению Кургана Славы

Новости Беларуси. Курган Славы обновят ко Дню Независимости. Работы по реконструкции мемориала предусматривают замену покрытия площадки для возложения цветов и центральной лестницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С их ходом 28 сентября ознакомился председатель Миноблисполкома. Курган Славы – один из самых знаковых комплексов, посвященных воинам-освободителям. Его начали сооружать в 1967 году: землю дня него везли из разных городов и сел. Теперь настало время для его обновления. За октябрь строители обещают полностью замостить центральную площадку гранитной плиткой.

Александр Майстрович, генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой»:

Производится замена основных сетей, основных покрытий. Планируется реконструкция зданий, сооружений на этом знаковом комплексе. И замена всех покрытий на более современные и надежные. Кардинальных изменений не будет, все будет сделано в похожем в виде.