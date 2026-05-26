Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз

Обеспечение стабильности в регионе и реакция на военные угрозы. В Москве прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Участие приняла белорусская делегация во главе с Александром Вольфовичем. В центре внимания – обстановка в зоне ответственности организации и инициативы по снижению рисков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск серьезно обеспокоен ситуацией на западных рубежах блока. Под угрозой оказались трансграничное сотрудничество и развитие контактов на этих территориях, в то время как риторика соседей становится все агрессивнее. В связи с этим, особое значение приобретает модернизация вооружения и техники. Сегодня на арену выходят новые средства борьбы – беспилотная авиация и современные ракетные комплексы, в противовес которым растет необходимость развивать системы противодействия. Еще одна эффективная мера, которую видят в ОДКБ, – совместная отработка боевых сценариев с учетом опыта современных конфликтов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство-2026» и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре этого года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации Договора коллективной безопасности, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.