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Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз

26 мая 2026 11:26
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Обеспечение стабильности в регионе и реакция на военные угрозы. В Москве прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Участие приняла белорусская делегация во главе с Александром Вольфовичем. В центре внимания – обстановка в зоне ответственности организации и инициативы по снижению рисков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз-2

Минск серьезно обеспокоен ситуацией на западных рубежах блока. Под угрозой оказались трансграничное сотрудничество и развитие контактов на этих территориях, в то время как риторика соседей становится все агрессивнее. В связи с этим, особое значение приобретает модернизация вооружения и техники. Сегодня на арену выходят новые средства борьбы – беспилотная авиация и современные ракетные комплексы, в противовес которым растет необходимость развивать системы противодействия. Еще одна эффективная мера, которую видят в ОДКБ, – совместная отработка боевых сценариев с учетом опыта современных конфликтов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство-2026» и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре этого года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации Договора коллективной безопасности, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз-4

Союзную повестку Минск и Москва обсудили на отдельной двусторонней встрече. Яркой демонстрацией координации боевых сил стала совместная тренировка по применению ядерного вооружения. Также  по итогам переговоров был подписан документ в продолжение совместных мероприятий. Сейчас Москва принимает первый международный форум по безопасности. В российскую столицу приехали авторитетные эксперты из разных стран. На сессиях и конференциях развернулись масштабные дискуссии о мировой обстановке и способах снижения градуса международной напряженности.

# Александр Вольфович # ОДКБ

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