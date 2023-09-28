«Настоящий патриот, сын своей Родины». У здания КГБ в Минске почтили память Дмитрия Федосюка

Новости Беларуси. В память о нем с самого утра люди несут цветы к зданию КГБ в Минске. 28 сентября исполняется два года со дня гибели сотрудника Комитета госбезопасности, старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка с позывным «Нирвана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, один из бойцов группы «Альфа» был убит во время проведения спецоперации по выявлению и задержанию людей, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Он принял на себя огонь и закрыл сослуживцев. Благодаря подвигу, который стоил Дмитрию Федосюку жизни, его боевые товарищи смогли успешно завершить операцию.

В этот солнечный день два года исполняется с того момента, когда сотрудник Комитета, старший лейтенант Дмитрий Федосюк принял удар на себя. Прикрыл собой не только товарищей, но и всех белорусов. Поэтому мы помним, гордимся. Настоящий патриот, сын своей Родины.

Пожертвовать жизнью, встать на защиту своей страны и защищать товарищей – это то, на что, к сожалению, не у каждого молодого человека хватает духа. Для меня лично это большая внутренняя трагедия, поскольку люди умирают. Но при это большая гордость за свою страну и ее граждан, которые не боятся это сделать.