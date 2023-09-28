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В Беларуси стартовал марафон по скандинавской ходьбе накануне Дня пожилых людей

28 сентября 2023 11:25
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Новости Беларуси. Марафон по скандинавской ходьбе 28 сентября стартовал по всей Беларуси. В канун Дня пожилых людей на дистанции любители здорового образа жизни, которым годы не помеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал марафон по скандинавской ходьбе накануне Дня пожилых людей-1

В столичном Лошицком парке собрались представители всех районов Минска, чтобы преодолеть не сложный для увлеченных ходьбой путь. Самому старшему участнику соревнований – 94 года. Благодаря погоде прогулка на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок придавала задор для дальнейшего долголетия.

В Беларуси стартовал марафон по скандинавской ходьбе накануне Дня пожилых людей-4

Константин Хацкевич:
Дает мне бодрости, дает общение. Чувствую, что я не в старости среди стариков, а среди энергичных, жизнерадостных людей. Это дает бодрости и дает силы дальше не стареть.

В Беларуси стартовал марафон по скандинавской ходьбе накануне Дня пожилых людей-7

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы с радостью реагируем на запросы наших пожилых граждан. И, конечно, максимально создаем им условия для активного времяпрепровождения. Действительно, только положительные отклики. Люди с удовольствием принимают участие в мероприятиях как спортивных, так и в танцевальных. Каждый старается показать свои возможности, что он умеет.

В Беларуси стартовал марафон по скандинавской ходьбе накануне Дня пожилых людей-10

Помимо спортивных стартов, для людей пожилого возраста организовали развлекательную программу. На главной сцене парка прошел показ мод и выступления творческих коллективов территориальных центров социальной защиты.

# Спортивные соревнования # общество # Ольга Василевская # Константин Хацкевич # Фотофакт

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