В Беларуси стартовал марафон по скандинавской ходьбе накануне Дня пожилых людей

Новости Беларуси. Марафон по скандинавской ходьбе 28 сентября стартовал по всей Беларуси. В канун Дня пожилых людей на дистанции любители здорового образа жизни, которым годы не помеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичном Лошицком парке собрались представители всех районов Минска, чтобы преодолеть не сложный для увлеченных ходьбой путь. Самому старшему участнику соревнований – 94 года. Благодаря погоде прогулка на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок придавала задор для дальнейшего долголетия.

Константин Хацкевич:

Дает мне бодрости, дает общение. Чувствую, что я не в старости среди стариков, а среди энергичных, жизнерадостных людей. Это дает бодрости и дает силы дальше не стареть.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы с радостью реагируем на запросы наших пожилых граждан. И, конечно, максимально создаем им условия для активного времяпрепровождения. Действительно, только положительные отклики. Люди с удовольствием принимают участие в мероприятиях как спортивных, так и в танцевальных. Каждый старается показать свои возможности, что он умеет.