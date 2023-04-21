В Минской области планируют построить более 1 млн квадратных метров жилья

Новости Беларуси. В Минской области в 2023 году планируют возвести более миллиона квадратных метров жилья. При строительстве акцент будет сделан на квартиры для многодетных, нуждающихся и семей-очередников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области в 2023 году планируют возвести более миллиона квадратных метров жилья. При строительстве акцент будет сделан на квартиры для многодетных, нуждающихся и семей-очередников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Жодино в этом году планируют сдать 43 000 квадратных метров жилья. Сейчас работы идут в трех домах 9-го микрорайона. Внутри уже все готово. Окрашивают фасады зданий. Уже вначале июня сюда заедут жильцы. В ближайшие 3-4 года микрорайон еще прирастет. Здесь будет 14 многоквартирных домов. Появятся физкультурный центр, детский сад, школа и другие объекты инфраструктуры.
Владимир Зорич, директор Жодинского управления капитального строительства:
Два дома у нас возводится для многодетных семей, состоящих на учете в Жодинском городском исполнительном комитете. Первая очередь – 108 квартир, 107 квартир получат многодетные семьи.
Помимо строительства жилфонда в Минской области ежегодно реализуют инвестиционную программу. Например, в 2022 году открыли детскую поликлинику в Жодино и два детских сада в Любани и Фаниполе.