В Минской области планируют построить более 1 млн квадратных метров жилья

Новости Беларуси. В Минской области в 2023 году планируют возвести более миллиона квадратных метров жилья. При строительстве акцент будет сделан на квартиры для многодетных, нуждающихся и семей-очередников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино в этом году планируют сдать 43 000 квадратных метров жилья. Сейчас работы идут в трех домах 9-го микрорайона. Внутри уже все готово. Окрашивают фасады зданий. Уже вначале июня сюда заедут жильцы. В ближайшие 3-4 года микрорайон еще прирастет. Здесь будет 14 многоквартирных домов. Появятся физкультурный центр, детский сад, школа и другие объекты инфраструктуры.

Владимир Зорич, директор Жодинского управления капитального строительства:

Два дома у нас возводится для многодетных семей, состоящих на учете в Жодинском городском исполнительном комитете. Первая очередь – 108 квартир, 107 квартир получат многодетные семьи.