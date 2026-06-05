Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет
Молодой врач – анестезиолог-реаниматолог Крупской центральной районной больницы Николай Свободин создал приложение «Куратор». Умный помощник позволит специалистам более оперативно принимать решения и назначать правильное лечение тяжелобольным пациентам буквально за секунды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как новаторская идея молодого врача облегчит труд медиков и поможет спасти жизнь, узнала Анна Куртасова.
Чтобы оказывать качественную помощь, врачи не только осваивают современные технологии – они создают собственные. Реаниматолог-анестезиолог из Крупской районной больницы Николай Свободин разработал программу, которая выстраивает алгоритм в лечении тяжелых пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими заболеваниями, а также с различными травмами.
Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые.
Николай Свободин, врач-анестезиолог-реаниматолог Крупской центральной районной больницы:
Установил необходимый язык программирования в один из доступных на данный момент искусственных интеллектов, поставил ему определенную задачу, что мне надо создать такой-то калькулятор. Не ожидал, что это будет настолько реально к осуществлению.
Приложение индивидуально для каждого пациента – с ежедневным пересчетом вычисляет баланс жидкости, питание и дозировку препаратов, выводит вычисления на печать и формирует лист оценки дефектов кожных покровов.
Николай Свободин:
Будет возможность добавления пациента, у пациента будет меняться его профиль, будут его основные данные. У нас есть определенные радиометки, мы заполняем дневник, оцениваем уровень сознания. Что касается рисков, это прогностические шкалы оценки выживаемости.
Программа не заменяет врача, а экономит время и помогает корректировать лечение. Сейчас Николай Свободин дополняет ее новыми функциями. Приложение создано пока для помощи реаниматологам.
Подробнее смотрите в видео.