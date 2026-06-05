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Как работать с зумерами и мотивировать их? Советы эксперта

05 июня 2026 15:55
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HR-специалисты признают: старые методы мотивации больше не работают. Высокая зарплата уже не гарантирует лояльность. Молодые сотрудники требуют уважения, гибкого графика и нормальной атмосферы. Они не готовы терпеть токсичность ради карьеры. Впервые работодатели вынуждены подстраиваться под новое поколение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Как работать с зумерами и мотивировать их? Советы эксперта-2

Светлана Шапорова, директор сервиса по поиску работы и персонала:
Для зумеров очень важен интерес к работе. Не каждую работу (она зачастую рутинная) для молодых можно преподнести интересной. Но нужно найти тот посыл, показать, что же в этой работе интересного, тогда вовлеченность от молодого специалиста будет невероятно высокой. Иногда есть расхожие мнения, что они никого не чтят, им это неинтересно, тем не менее для них очень важна обратная связь, чтобы у него был не просто начальник, а чтобы был, скорее, куратор, человек, который будет объяснять ему, что ты делаешь правильно, что нужно сделать по-другому. 

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# Работа # Психология # Трудовые отношения

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