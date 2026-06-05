Стипендии и гранты – о государственной поддержке молодых талантов поговорили с депутатом Мингорсовета

Сегодня в программе «Решение есть! Депутатский ответ» обсудили, какие сюрпризы готовит нам этот культурный сезон, как развиваются наши любимые площадки и что делается для того, чтобы творческая энергия минчан находила поддержку на всех уровнях.

В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Часто молодые люди сталкиваются с непониманием и недостаточной поддержкой. Какие конкретные механизмы поддержки сегодня существуют в столице? Гранты, стипендии, чтобы каждый молодой художник, режиссер, творческий коллектив мог проявить себя?