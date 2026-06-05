Прямой эфир

Стипендии и гранты – о государственной поддержке молодых талантов поговорили с депутатом Мингорсовета

05 июня 2026 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня в программе «Решение есть! Депутатский ответ» обсудили, какие сюрпризы готовит нам этот культурный сезон, как развиваются наши любимые площадки и что делается для того, чтобы творческая энергия минчан находила поддержку на всех уровнях.

В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Часто молодые люди сталкиваются с непониманием и недостаточной поддержкой. Какие конкретные механизмы поддержки сегодня существуют в столице? Гранты, стипендии, чтобы каждый молодой художник, режиссер, творческий коллектив мог проявить себя?

Стипендии и гранты – о государственной поддержке молодых талантов поговорили с депутатом Мингорсовета-2

Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов:
Для начинающих творческих коллективов, режиссеров сегодня существует ряд точек опоры. Прежде всего это городские и районные центры культурно-массовой работы, которые предоставляют площадки для репетиций, выступлений и реализации проектов. Также участвуют в отборе и поддержке самодеятельных коллективов. Кроме того, существуют гранты и стипендии Президента Республики Беларусь, которые повышают системную мотивацию для развития творческого профессионализма и престиж профессии.

Подробности в видео.

# Ольга Шерснёва # Молодежь Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Более 80 тыс. тонн сенажа закладывают в хозяйствах Минской области ежедневно
05 июня 2026 14:30

Более 80 тыс. тонн сенажа закладывают в хозяйствах Минской области ежедневно

Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай
05 июня 2026 14:14

Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно
05 июня 2026 14:08

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно