Более 80 тыс. тонн сенажа закладывают в хозяйствах Минской области ежедневно

В Минской области продолжается массовая кормозаготовка. В хозяйствах региона ежедневно закладывают более 80 тысяч тонн сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работа аграриев идет в усиленном режиме. Так, на предприятии «Щавры-Агро» Крупского района с первого укоса планируют получить не менее 12 тысяч тонн зеленой массы. Это половина от всего объема сенажа. На полях мехотряды заняты весь световой день, чтобы уложиться в сроки. Задача – получить максимальное количество качественных кормов с запасом на год, что позволит обеспечить полезными белками поголовье в 6 тысяч голов.

Борис Триденский, директор СУП «Щавры-Агро»:

План кошения в нашем хозяйстве составляет более 2 600 гектаров. Мы уделяем внимание люцерне, которую сейчас убираем. В хозяйстве также посеяна фестулолиум-клеверная смесь, клеверо-тимофеечная смесь, клевера в чистом виде, посеяны в чистом виде злаковые травы, из которых будем заготавливать сено, а также готовить сенаж для сухостойного периода наших коров.

Ольга Хацкевич, председатель Крупской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Крупская районная профсоюзная организация на постоянной основе проводит мониторинги соблюдения законодательства об охране труда в период заготовки кормов. Особое внимание мы уделяем внеплановым инструктажам, обеспечению спецодеждой и обувью, а также горячим питанием и питьевым режимом.