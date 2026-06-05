Почему зумеров называют поколением эмоционального перегруза? Мнение

Зумерами называют поколение, рожденное примерно с конца 1990-х до начала 2010-х. Именно они первыми начали открыто говорить о психическом здоровье, тревожности и депрессии. Старшие поколения часто считают это модой или слабостью, но психологи предупреждают: постоянное цифровое давление действительно меняет психику подростков. Поколение Z стало первым поколением эмоционального перегруза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Бортулева, преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка, магистр психологических наук:

Миллениалы впервые начали говорить, думать о психотерапии, о важности психического здоровья. Зумеры уже росли в этом дискурсе, для них гораздо проще заявлять об этом. Они больше времени и внимания уделяют своему психическому здоровью, своему психологическому благополучию, они уже позволят поиграть на их чувстве вины, ответственности. Не очень позволяют собой манипулировать, что, конечно, не нравится более старшему поколению работодателей.