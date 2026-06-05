Почему зумеров называют поколением эмоционального перегруза? Мнение

Зумерами называют поколение, рожденное примерно с конца 1990-х до начала 2010-х. Именно они первыми начали открыто говорить о психическом здоровье, тревожности и депрессии. Старшие поколения часто считают это модой или слабостью, но психологи предупреждают: постоянное цифровое давление действительно меняет психику подростков. Поколение Z стало первым поколением эмоционального перегруза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Наталья Бортулева, преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка, магистр психологических наук:
Миллениалы впервые начали говорить, думать о психотерапии, о важности психического здоровья. Зумеры уже росли в этом дискурсе, для них гораздо проще заявлять об этом. Они больше времени и внимания уделяют своему психическому здоровью, своему психологическому благополучию, они уже позволят поиграть на их чувстве вины, ответственности. Не очень позволяют собой манипулировать, что, конечно, не нравится более старшему поколению работодателей.
Подробности в видео.