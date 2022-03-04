Как ещё в школе подбирают будущих сотрудников и почему белорусскому МВД завидуют за границей? Поговорили с милиционерами

4 марта личный состав органов внутренних дел Беларуси отмечает свой главный праздник – День милиции. Милиция – это не профессия, это судьба. Уже более века белорусская милиция находится на передовой борьбы с криминальными проявлениями. Представители органов МВД в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Профессия непростая. Мы не будем говорить о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь. Я для себя открыл, что проводятся чемпионаты мира по милиции. И у вас количество наград весьма достойное. Как пожарные и милиция соревнуются на традиционном чемпионате мира в Нидерландах?

Александр Орлов, заместитель начальника центра подготовки личного состава ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции:

Традиционно проводятся соревнования среди полицейских и пожарных в Королевстве Нидерланды. Мы там представляем свое ведомство, Министерство внутренних дел. Двукратный чемпион мира – в 2014 и 2018 году – и бронзовый призер 2016 года. Александр Меженный:

А что входит туда? Знание устава оценивается или строевая подготовка?

Александр Орлов:

Нет, чемпионат проходит по мини-футболу. Зальный вид спорта, где собираются порядка 56 стран. Поделили на группы. Соответственно, проходит соревнование по игровой системе, где выявляется победитель. Сборная Беларуси, Министерства внутренних дел на этих соревнованиях традиционно занимает хорошие места. Александр Меженный:

Это по классическим правилам мини-футбола проходит или есть специфические моменты? Может, надо обезвредить вратаря соперника? Александр Орлов:

Все традиционно, по правилам мини-футбола. За исключением одного – тайм длится 12 минут. Это единственное отличие на этом чемпионате.

Александр Меженный:

А девушки допускаются до таких соревнований? Александр Орлов:

Анастасия участвует в других соревнованиях. Она у нас является мастером спорта международного класса по карате. Александр Меженный:

Участковый – это же не только, условно, каратист. Это еще и психолог. Насколько комфортно вам работать на этой должности, общаться с народом? Это же огромное количество проблем каждый день. Я так понимаю, что участковому приходится отвечать и на вопросы, которые бабушки и дедушки задают, возможно, даже в магазин сходить, потому что кто-то не может.

Анастасия Чуприс, старший участковый инспектор Ленинского РУВД г. Минска, майор милиции:

Вы все правильно отметили. Очень обширный круг моих обязанностей. Это и профилактика правонарушений, и раскрытие преступлений, и охрана общественного порядка. Я люблю помогать людям с детства. И сейчас работу участкового инспектора я не поменяю ни на какую другую, потому что я нашла себя и получаю удовольствие от того, что помогаю людям. Александр Меженный:

К разговору о том, откуда берете кадры и как вы с ними работаете. В советские времена была определенная романтика работы в милиции. Начиналось это все с детства – милиционер Дядя Степа, который у нас был. И какие-то фильмы, все время культивировалась идея о том, что надо идти работать в милицию. Что сейчас происходит? В первую очередь необходимо определить в человеке качества, способен ли он служить Родине, населению

Алексей Батраков, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции:

Сотрудники кадровых подразделений проводят определенную работу на подготовительном этапе. То есть это работа в школах, в средних учреждениях образования, средних специальных по подбору наиболее достойных кандидатов для службы в органах внутренних дел. Александр Меженный:

Наиболее достойные – это среди каратистов?

Алексей Батраков:

В первую очередь, естественно, необходимо определить в человеке качества, способен ли он служить Родине, населению. Необходимо и хорошее здоровье, самообладание, воля, терпение, целеустремленность в решении задач. Поэтому целый комплекс мероприятий, который проводится сотрудниками органов внутренних дел по подготовке, изучению кадров. И только после этого они получают направление и имеют возможность поступать в учреждение образования Министерства внутренних дел, соответственно, стать милиционерами. Александр Меженный:

Вспоминаю всевозможные фильмы, которые показывали раньше, в 1980-е годы. Там полицейские уже полностью экипированные, у них шлемы. По сути, такие роботы. Насколько мы приблизились к этой ситуации с учетом того, что сейчас VR-технологии используются. Скоро ли мы увидим нечто подобное на улицах или в арсенале участкового инспектора? Наши коллеги завидуют тем возможностям, которые есть у каждого сотрудника органов внутренних дел