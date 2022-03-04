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4 марта белорусская милиция отмечает профессиональный праздник

04 марта 2022 06:50
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Новости Беларуси. Для представителей этой профессии нет неразрешимых задач. Все потому, что приходят в милицию люди, желающие искренне помогать. Даже если это небезопасно для их собственной жизни. 4 марта профессиональный праздник у белорусских стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 марта белорусская милиция отмечает профессиональный праздник-1

В современных реалиях задача правоохранителей уже давно гораздо сложнее, чем патрулирование улиц, дабы новостная сводка наших городов не пополнялась криминальными историями, как это было ранее. Ввиду неспокойных событий последних лет, которые белорусам с достоинством удалось пережить, сотрудники Министерства внутренних дел неоднократно доказали, что способны не только упредить обострение любой криминогенной ситуации, но и надежно защитить общество и каждого гражданина. Благодаря людям в форме белорусы чувствуют себя в безопасности, а доверие к ним растет.

4 марта белорусская милиция отмечает профессиональный праздник-4

Сегодня по традиции свой праздник офицеры и ветераны МВД начнут с возложения венков к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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