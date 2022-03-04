Александр Лукашенко 4 марта подпишет решение республиканского референдума

Накануне итоги конституционного референдума утвердил Центризбирком. За предложенные поправки высказались почти 83 % участников голосования. Иностранные и национальные наблюдатели, а их было почти 46 тысяч, также не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты. Теперь предстоит большая работа над законодательной базой. Для внесения всех необходимых дополнений отведено два года. Претерпит изменения и сам Избирательный кодекс.

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