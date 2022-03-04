Под полный контроль ЛНР и ДНР перешли как минимум 10 населённых пунктов

Несмотря на шаги, которые предпринимаются для урегулирования ситуации в Украине, уровень напряженности там не спадает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на шаги, которые предпринимаются для урегулирования ситуации в Украине, уровень напряженности там не спадает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На линии соприкосновения в Луганской и Донецкой республиках по-прежнему идут тяжелые бои. Подразделения ЛНР и ДНР продолжают операцию по освобождению территорий. По сообщению властей, под их полный контроль при поддержке российской армии перешли как минимум 10 населенных пунктов.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман – Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.
Боестолкновения шли и в других частях страны. По сообщению Минобороны России, гуманитарная катастрофа назревает в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах. Для эвакуации мирных жителей организованы гуманитарные коридоры. Но на интенсивность боев и обстрелов повлияло прибытие в Украину большого числа иностранных наемников.
Между тем Запад продолжает накачивать Украину оружием и деньгами. Еврокомиссия заявила, что выделит Киеву более миллиарда евро помощи. Дания уже поставила в страну около 3 000 противотанковых гранатометов. Еще 500 зенитных ракет отправила Германия. И, как стало известно, Канада дополнительно передаст Киеву летальное оружие.
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