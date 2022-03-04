Под полный контроль ЛНР и ДНР перешли как минимум 10 населённых пунктов

Несмотря на шаги, которые предпринимаются для урегулирования ситуации в Украине, уровень напряженности там не спадает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На линии соприкосновения в Луганской и Донецкой республиках по-прежнему идут тяжелые бои. Подразделения ЛНР и ДНР продолжают операцию по освобождению территорий. По сообщению властей, под их полный контроль при поддержке российской армии перешли как минимум 10 населенных пунктов.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман – Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.