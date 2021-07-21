Как Церковь относится к ЭКО? Рассказал пастор

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, экстракорпоральное оплодотворение – это не вмешательство в божий промысел? Как Церковь относится? Ведь Церковь тоже пытается все время идти в ногу со светским обществом.

Отец Павел Сердюк, председатель синодального отдела БПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Я бы не сказал, что Церковь пытается идти в ногу с кем-то. Потому что марш, марш левой – это, в общем-то требует, скажем так, шагов в других направлениях и при других обстоятельствах жизни общества. Я хочу сказать о том, что, понимаете, творец закладывает в базовой прошивке человека, сотворяя человека, призывая в этот мир, способность и такую интенцию познавать этот мир. Поэтому все, что сегодня происходит в сфере медицины, в других отраслях, в которых человек задействован, задействованы высокотехнологичные отрасли, высокий интеллект, степень креативности. Наталья Надольская:

Осуждает Церковь экстракорпоральное оплодотворение или нет? Отец Павел Сердюк:

Вы знаете, я не уполномочен говорить от лица всей церкви. У нас есть Святейший Патриарх, Патриарший экзарх всея Беларуси. Я могу дать просто дефиницию, которую я основываю на пасторском опыте, на пасторской практике взаимодействия с теми людьми, которые обращались к врачебной помощи и не получили ожидаемого результата. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

На самом деле, насколько я знаю, Церковь однозначно против суррогатного материнства.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы тоже многодетный отец. Но если женщина лишена возможности стать матерью, неужели высшие силы не поддержат ее в желании любыми способами забеременеть? Алена Родовская:

Церковь против того, чтобы при помощи ЭКО умерщвляли эмбрионы. А сейчас медицина стала развиваться такими темпами, что Церковь начинает допускать, я читала положение о том, что если вот так вот, с первого раза все получится – то да, пожалуйста. Екатерина Забенько:

Какие есть нюансы? Вы же не против того, чтобы рождались дети у людей, которые этого хотят. Не вы лично, а Церковь, понятно дело. Какие нюансы, почему такое не спорное отношение, а очень деликатное отношение? Алена Родовская:

Приходят ли прихожане с таким вопросом, за разрешением, за мнением?

Отец Павел Сердюк:

Естественно, они приходят, потому что надо же понимать, что церковь – это последнее место надежды. Если вы хотите услышать от меня, имеют ли эти дети душу – конечно. Совершается таинство крещения. Но я бы хотел вернуться к определению. Я считаю, это такой пасторский мой аспект, что технология экстракорпорального оплодотворения является технологией преодоления бесплодия, но не лечения бесплодия. Первое, на что бы я хотел обратить внимание. Возраст тех, кто впервые рождает детей. Он очень завышен. Мы знаем, что окно плодности, окно репродукции у женщины, так скажем, ограничено. Вот этот момент. Для меня, например, вот это бесплатно, за счет государства – это такая очень благородная интенция. Но мне бы хотелось, чтобы подобного рода в эту категорию граждан вошли молодые семьи, студенческие семьи. Если мы обратим внимание на число вообще семей, созданных студентами... Наталья Надольская:

А как же современное общество? Все хотят пожить до 30 лет, до 35, сделать карьеру, попутешествовать. Алена Родовская:

А думаю, что мир не вернется к ранней беременности, потому что сроки увеличиваются. И если сейчас говорят, что в среднем возраст 25-30 лет, 27-28, а вспомните, что было 100 лет назад? 12, 14, 15, 17 – и все. Отец Павел Сердюк:

100 лет я не могу вспомнить назад, но еще поколение наших родителей оно было…