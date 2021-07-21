Пётр Миклашевич: задача состоит в том, чтобы ВНС играло определённую стабилизирующую роль
Новости Беларуси. Конституционная комиссия готова представить результаты работы Президенту. На заседании 21 июля подведены итоги проделанного в подготовке предложений по изменению главного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конечном итоге предлагается внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых и исключить две. Известно, что речь идет о сохранении президентской формы правления, увеличении срока полномочий парламента с четырех до пяти лет. Предусмотрено повышение роли партий в избирательном процессе, перераспределение полномочий Президента и парламента, внедрение новых механизмов судебной защиты прав человека и вместе с тем создание правозащитного института. Также обновленный свод законов предполагает придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
До настоящего времени Всебелорусское народное собрание выполняло функцию совещательного органа. Задача состоит в том, чтобы сложившуюся систему деятельности государственной власти в нашей стране не нарушить, а этот орган, Всебелорусское народное собрание, играл определенную стабилизирующую роль в системе государственной власти и как высший представительный орган принимал активное участие в выработке и решении важнейших задач государства и общества.
Все сформулированные предложения будут представлены Президенту уже завтра, 22 июля. В дальнейшем состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания, изложенные некоторыми членами комиссии. После состоится всенародное обсуждение, а окончательный проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум, он пройдет в начале 2022 года.