Чтобы мой ребенок сам относился к таким вещам трезво. Автор социального проекта про ЭКО рассказала, зачем он нужен

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Расскажите про вашу организацию, как она образовалась, когда и почему, и кто в ней состоит?

Анна Корженевская, организатор социального проекта «Родите_ли»:

Не совсем организация. Интернет-проект социальный. Про ЭКО, про бесплодие, про планирование беременности, про вот это вот чудо материнства. Тема, желание, интерес создать что-то такое появилось, наверное, уже после рождения своего ребенка. В первую очередь, наверное, чтобы его защитить. Не только его, всех деток, рожденных с помощью процедуры ЭКО, и всех деток, которые родились естественным путем после естественного зачатия. Сейчас поясню, о чем это. Мифы, предрассудки про ЭКО. Дети болеют, дети не такие, как все... Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Дети без души. Анна Корженевская:

Да. У вас в группе есть мальчик, он очень шустрый, он всех бьет, значит, это ребенок ЭКО. Чтобы мой ребенок в первую очередь сам относился к таким вещам как-то трезво, здраво и понимал, что, в принципе, это абсолютно не причина, мы решили об этом говорить. Екатерина Забенько:

Анна, вы решили поставить в известность своего ребенка в будущем, что он был рожден таким способом? Анна Корженевская:

Безусловно.

Алена Родовская:

Мне кажется, что ты решила поставить общество перед этим фактом. В два года ребенок еще не понимает, откуда он поймет-то. А вот подготовить сообщество к тому, что ребенок рожден ЭКО, воспитывается в любящей семье и он такой же, как и все, чтобы в садике и потом в школе он не испытывал чувства дискомфорта. И вот тут уже, наверное, ты думаешь о будущем. Анна Корженевская:

Да, естественно. Алена Родовская:

А какая была реакция в соцсетях, когда появился этот паблик? Анна Корженевская:

У нас, в основном, в позитивном ключе. Либо нам так везет. Не многие туда попадают просто так. Те, кто в теме. В принципе, в жизни на моем пути как-то мне повезло или просто потому что я всегда об этом говорила открыто. Если спрашивали что-то про детей, я могла просто сказать: у нас не получается, у нас есть проблемы. Алена Родовская:

Когда вы его открыли, как много людей стали интересоваться и захотели принимать участие, заниматься какими-то общественными работами либо рассказывать свои личные истории? Как много вы вовлекли в свое сообщество людей, которые готовы делиться опытом?

Анна Корженевская:

На самом деле, тех людей, которые готовы открыто говорить об этом, не так много, но тенденция к росту как бы есть. Мы такое видим, подписчиков, тех людей, которые, к сожалению, пришли в эту тему и вынуждены об этом как-то говорить, искать какую-то информацию, их достаточно много, их не одна тысяча. Это для нашей небольшой страны большая цифра, я считаю. За полтора года существования проекта все-таки мы видим, что многие люди больше открываются, меньше боятся ЭКО, меньше боятся предрассудков, открываются, доверяются, делятся своими историями и в конце концов пишут нам благодарственные письма о том, что у них все получилось. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это психологически, если люди готовы. Финансовая сторона? Ведь подготовиться к ЭКО – это большие траты. Каждая ли семья готова понести эти траты? Сколько это стоит и стало ли это дешевле в сравнении с тем, как это было раньше? Анна Корженевская:

На своем примере вообще не могу ответить конкретно на этот вопрос. Наталья Надольская:

Раньше считалось, что это очень дорого, что надо чуть ли не 5 000 долларов брать в кредит, покупать лекарства на стимуляцию, на выработку яйцеклеток, на саму процедуру. Что сейчас?