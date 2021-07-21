Чтобы мой ребенок сам относился к таким вещам трезво. Автор социального проекта про ЭКО рассказала, зачем он нужен
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Расскажите про вашу организацию, как она образовалась, когда и почему, и кто в ней состоит?
Анна Корженевская, организатор социального проекта «Родите_ли»:
Не совсем организация. Интернет-проект социальный. Про ЭКО, про бесплодие, про планирование беременности, про вот это вот чудо материнства. Тема, желание, интерес создать что-то такое появилось, наверное, уже после рождения своего ребенка. В первую очередь, наверное, чтобы его защитить. Не только его, всех деток, рожденных с помощью процедуры ЭКО, и всех деток, которые родились естественным путем после естественного зачатия. Сейчас поясню, о чем это. Мифы, предрассудки про ЭКО. Дети болеют, дети не такие, как все...
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Дети без души.
Анна Корженевская:
Да. У вас в группе есть мальчик, он очень шустрый, он всех бьет, значит, это ребенок ЭКО. Чтобы мой ребенок в первую очередь сам относился к таким вещам как-то трезво, здраво и понимал, что, в принципе, это абсолютно не причина, мы решили об этом говорить.
Екатерина Забенько:
Анна, вы решили поставить в известность своего ребенка в будущем, что он был рожден таким способом?
Анна Корженевская:
Безусловно.
Алена Родовская:
Мне кажется, что ты решила поставить общество перед этим фактом. В два года ребенок еще не понимает, откуда он поймет-то. А вот подготовить сообщество к тому, что ребенок рожден ЭКО, воспитывается в любящей семье и он такой же, как и все, чтобы в садике и потом в школе он не испытывал чувства дискомфорта. И вот тут уже, наверное, ты думаешь о будущем.
Анна Корженевская:
Да, естественно.
Алена Родовская:
А какая была реакция в соцсетях, когда появился этот паблик?
Анна Корженевская:
У нас, в основном, в позитивном ключе. Либо нам так везет. Не многие туда попадают просто так. Те, кто в теме. В принципе, в жизни на моем пути как-то мне повезло или просто потому что я всегда об этом говорила открыто. Если спрашивали что-то про детей, я могла просто сказать: у нас не получается, у нас есть проблемы.
Алена Родовская:
Когда вы его открыли, как много людей стали интересоваться и захотели принимать участие, заниматься какими-то общественными работами либо рассказывать свои личные истории? Как много вы вовлекли в свое сообщество людей, которые готовы делиться опытом?
Анна Корженевская:
На самом деле, тех людей, которые готовы открыто говорить об этом, не так много, но тенденция к росту как бы есть. Мы такое видим, подписчиков, тех людей, которые, к сожалению, пришли в эту тему и вынуждены об этом как-то говорить, искать какую-то информацию, их достаточно много, их не одна тысяча. Это для нашей небольшой страны большая цифра, я считаю. За полтора года существования проекта все-таки мы видим, что многие люди больше открываются, меньше боятся ЭКО, меньше боятся предрассудков, открываются, доверяются, делятся своими историями и в конце концов пишут нам благодарственные письма о том, что у них все получилось.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это психологически, если люди готовы. Финансовая сторона? Ведь подготовиться к ЭКО – это большие траты. Каждая ли семья готова понести эти траты? Сколько это стоит и стало ли это дешевле в сравнении с тем, как это было раньше?
Анна Корженевская:
На своем примере вообще не могу ответить конкретно на этот вопрос.
Наталья Надольская:
Раньше считалось, что это очень дорого, что надо чуть ли не 5 000 долларов брать в кредит, покупать лекарства на стимуляцию, на выработку яйцеклеток, на саму процедуру. Что сейчас?
Анна Корженевская:
Сейчас получаются цифры абсолютно разные. От 1 500 рублей на обследование и до 8-10 тысяч белорусских рублей. Все зависит от того, какой этап планирования, сколько лет люди планируют, от чего они лечатся, какие лекарства они покупают, какой у них был протокол, нужны им дополнительные какие-то манипуляции, процедуры и так далее. Это все очень индивидуально.
Алена Родовская:
Государство дает право одной попытки бесплатно. А если уже один ребенок есть и два эмбриона хранятся. Может ли пара прийти и воспользоваться этой попыткой и забрать второго ребенка?
Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
Нет. Криопротоколы не входят в государственную программу.
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