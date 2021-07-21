Из-за этого даже разводятся. У кого в паре чаще встречается бесплодие?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Кто чаще виновник того, что не получается зачать ребенка: мужчины или женщины, есть какая-то статистика? Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал Врач

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

Статистика есть, да. Приблизительно 40 % будут женские факторы, 30 % – мужские и около 30 % – это комбинированные формы бесплодия, когда и женщина, и мужчина вносят свой вклад в ненаступление беременности. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это если бесплодие. А вот есть же высказывание пар, когда они говорят мы здоровы, мы обследовались. И муж здоров, и я здорова. Разводятся – и в новых семьях у них появляются дети. Это что? Ирина Дусь:

Да. Есть такое идиопатическое бесплодие, когда мы не нашли причину. Не нащупали ее руками. Но, опять же, как преодолевается идиопатическое бесплодие? Все равно нужно через некоторое время сделать попытку ЭКО, потому что не все факторы бесплодия лежат на поверхности, не все видны. У мужа пациентки может быть сниженная подвижность к оплодотворению яйцеклеток. У пациентки могут быть не очень хорошие яйцеклетки. Могут получиться эмбрионы не очень хорошего качества. Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?