Идея забеременеть превратилась в одержимость. Сколько раз можно делать ЭКО? Мнение экспертов
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, где предел? Сколько женщина может психологически позволить себе попыток и сколько физиологически можно позволить себе попыток ЭКО?
Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эксперт по осознанному материнству:
Мое мнение, что в этом случае идея забеременеть уже превратилась в одержимость.
Наталья Надольская:
Или это целеустремленность?
Наталья Навроцкая:
Естественно, нужно видеть эту женщину, нужно с ней разговаривать и смотреть, какой у нее мотив. Потому что мотивов действительно бывает много, вплоть до того, чтобы доказать, что я женщина, доказать кому-то, что я достойна иметь детей. Это может быть как протест, это может быть как самоутверждение. Это может быть все что угодно, здесь нужно общаться и видеть этого человека. С другой стороны важно, чтобы даже если не получается, женщина все равно жила. А не думала круглосуточно только об этом. Более того, когда отвлеклась, когда сняла этот блок ментальный, психологический – тогда и получилось.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как отвлечься? Что должно произойти? Как себя настроить, чтобы перестать об этом думать.
Наталья Навроцкая:
Как минимум важно проработать этот вопрос со специалистом, с психологом, потому что чаще всего глубоко в психике есть глубинные убеждения, которые являются теми самыми блоками, которые не дают состояться беременности.
Алена Родовская:
Диана, ты ходила к психологу после того, как не получилось?
Диана Баргер-Щербакова, организатор социального проекта «Родите_ли»:
Вы знаете, у меня был крайне неудачный опыт. Потому что после потери ребенка на следующее утро ко мне пришла психолог из учреждения, в котором я находилась. И прочитала мне лекцию о правильном питании на 40 минут. Как бы подводя меня к тому, что я сама была виновата в том, что случилось. Возможно, я как-то не так питалась. На тот момент доверия к психологу у меня не было.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Что бы вы сказали таким женщина, которые приходят к вам, чтобы излить свою душу, рассказать о своей проблеме, что у них не получилось и стоит ли дальше пробовать?
Отец Павел Сердюк, председатель Синодального отдела БПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства:
У нас когда люди приходят в церковь, у них не спрашивают, каким образом вы были зачаты. Мы только вспоминаем, может быть иногда, тематически, слова из песни Владимира Семеновича Высоцкого – «час зачатия я помню неточно». Вообще, такого, знаете ли, сегрегационного подхода к людям нет. Поэтому человек приходит. Главный мотив сегодня, в основной своей массе, люди приходят в церковь в крайнем состоянии сокрушенности, несчастности, боли. И тут вопрос не в том, чтобы: все окей, я тебе покажу, что нужно делать. Церковь устами своих пастырей говорит о том, что ты ценен в очах божьих и как бы ты не был сейчас сокрушен, всегда есть шанс в жизни, в любой ситуации.
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