Идея забеременеть превратилась в одержимость. Сколько раз можно делать ЭКО? Мнение экспертов

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, где предел? Сколько женщина может психологически позволить себе попыток и сколько физиологически можно позволить себе попыток ЭКО? Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эксперт по осознанному материнству:

Мое мнение, что в этом случае идея забеременеть уже превратилась в одержимость. Наталья Надольская:

Или это целеустремленность?

Наталья Навроцкая:

Естественно, нужно видеть эту женщину, нужно с ней разговаривать и смотреть, какой у нее мотив. Потому что мотивов действительно бывает много, вплоть до того, чтобы доказать, что я женщина, доказать кому-то, что я достойна иметь детей. Это может быть как протест, это может быть как самоутверждение. Это может быть все что угодно, здесь нужно общаться и видеть этого человека. С другой стороны важно, чтобы даже если не получается, женщина все равно жила. А не думала круглосуточно только об этом. Более того, когда отвлеклась, когда сняла этот блок ментальный, психологический – тогда и получилось. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как отвлечься? Что должно произойти? Как себя настроить, чтобы перестать об этом думать. Наталья Навроцкая:

Как минимум важно проработать этот вопрос со специалистом, с психологом, потому что чаще всего глубоко в психике есть глубинные убеждения, которые являются теми самыми блоками, которые не дают состояться беременности. Алена Родовская:

Диана, ты ходила к психологу после того, как не получилось?