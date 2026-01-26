Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами

Юлия Чернышенко, психолог:

Как быть эффективным работником, как себя чувствовать комфортно, безопасно и быть плодотворным на рабочем месте?

Зачастую есть такой запрос: меня не любит начальник, либо меня не любит коллега. Я всегда спрашиваю: простите, почему они вас должны любить и вы хотите, чтобы вас любили? Когда мы находимся на рабочем месте, нас могут уважать, любить нас могут дома самые близкие. Поэтому стоит помнить о социальном уровне и уровне эмоциональном. То есть, приходя на работу, занимая определенную должность и отвечая за определенные сферы, вы должны помнить о том, что вы занимаете социальный уровень.



И, конечно же, как на уровне взрослого человека эмоции, уровень эмоциональности должен быть пониженным. Важно приходить на работу и быть свободным от проблем семейных, бытовых, которые остаются вне рабочей территории. Что для этого необходимо и какие есть для этого рекомендации? Опять же, четкое понимание того, что вы находитесь на рабочем месте, у вас есть определенная должность, определенные ответственности, вы несете определенные обязательства.

На работе вы выполняете определенные действия за заработную плату. То есть это те официальные ролевые отношения, где вы выполняете и вам платят за это зарплату. Поэтому эмоции оставляем позади и, конечно же, прекрасно приходить на рабочее место, оставляя свои проблемы дома.