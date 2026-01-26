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Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами

26 января 2026 12:24
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Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами-1

Юлия Чернышенко, психолог:
Как быть эффективным работником, как себя чувствовать комфортно, безопасно и быть плодотворным на рабочем месте? 

Зачастую есть такой запрос: меня не любит начальник, либо меня не любит коллега. Я всегда спрашиваю: простите, почему они вас должны любить и вы хотите, чтобы вас любили? Когда мы находимся на рабочем месте, нас могут уважать, любить нас могут дома самые близкие. Поэтому стоит помнить о социальном уровне и уровне эмоциональном. То есть, приходя на работу, занимая определенную должность и отвечая за определенные сферы, вы должны помнить о том, что вы занимаете социальный уровень.

И, конечно же, как на уровне взрослого человека эмоции, уровень эмоциональности должен быть пониженным. Важно приходить на работу и быть свободным от проблем семейных, бытовых, которые остаются вне рабочей территории. Что для этого необходимо и какие есть для этого рекомендации? Опять же, четкое понимание того, что вы находитесь на рабочем месте, у вас есть определенная должность, определенные ответственности, вы несете определенные обязательства. 

На работе вы выполняете определенные действия за заработную плату. То есть это те официальные ролевые отношения, где вы выполняете и вам платят за это зарплату. Поэтому эмоции оставляем позади и, конечно же, прекрасно приходить на рабочее место, оставляя свои проблемы дома. 

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Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами-3

Юлия Чернышенко:
Из-за повышенного уровня стресса и тревоги очень многие жалуются на то, что совершенно нет желания идти на работу, работать и выполнять свои функции. Здесь стоит определиться с тем, в чем вы сильны, в какой структуре, в какой сфере вы хотите работать. И, конечно же, налаженный уровень коммуникации, отношений внутри коллектива и хорошее официальное общение с руководством, понимание своих ролей обеспечивают вам хорошую атмосферу для рабочих процессов.

Если вы чувствуете, что усталость накопилась и стресс уже становится хроническим, стоит остановиться, подумать, посмотреть, находитесь ли вы на том рабочем месте, которое ваше, и, конечно же, вспомнить, когда последний разу вас был выходной или полноценный отпуск.

Обязательно отслеживайте свое состояние, прислушивайтесь к себе, будьте счастливы дома, на работе, вне работы, позволяйте себе отдых, позволяйте себе время остановиться, подумать, перезагрузиться. Может, сейчас то самое время для того, чтобы что-то реорганизовать, поменять, от чего-то отказаться, чтобы начать что-то новое. 

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# Полезные советы # Психология # Трудовые отношения # Юлия Чернышенко

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