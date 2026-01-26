«Зверополис» недалеко от Минска! Белоруска завела необычных питомцев и создала агроусадьбу – показываем

Добро пожаловать на «пушистую» фазенду. Ее хозяйка – юрист по профессии, мама четверых сыновей и большая любительница животных Елена Марчук.

Братья меньшие окружали минчанку с самого детства. Когда перебрались из столицы в деревню Ходаково Минского района, построили дом мечты и приютили кошку. За 12 лет она стала полноценным членом семьи. А когда ушла из жизни, сама судьба подарила новых питомцев.

Елена Марчук, многодетная мама, хозяйка агроусадьбы:

Мой второй сын работает на СТО, позвонил и говорит: мама, тут у нас была кошка, приблудилась, потом она котят привела. А вчера ее машина сбила, осталась три котенка. Я говорю: у них глазки открыты? Он говорит: нет. Кормила по инструкции, и ночью вставала, и днем. Они везде со мной ходят.

Кошкин дом стал началом светлой истории. Спустя время вырос целый зверополис. А Елена стала хозяйкой веселой агроусадьбы. Теперь гости приезжают за зоотерапией и яркими кадрами. Для всех подопечных построили уютные вольеры с отоплением.

Приглашаем на птичий двор. Роскошную пару павлинов Федерико и Изабеллу подарил третий сын. Исполнил голубую мечту. Теперь радует потомство. Кстати, эти фантастические птицы обожают лук и творожок. Теперь вы знаете, как найти к ним подход. Во время экскурсии откройте для себя немало интересных фактов.

Елена Марчук:

Когда у них брачный сезон, он очень красиво распускает хвост и танцует перед самкой. И через пару часов она несет яйца. Говорят, что павлиньи перья используют от сглаза. А в греческой мифологии это был символ Геры. Гера – жена Зевса, богиня дома.

Еще одни звезды – китайские шелковые куры. Вы удивитесь, но у них кожа и мясо черного цвета. Но здесь их содержат исключительно для души. У этой породы очень мягкие и гладкие перья – настоящие облачки во главе гарема «Султан». У него шесть жен. Хозяйка неравнодушна ко всем пернатым, особенно в лютые морозы.