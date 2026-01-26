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В Пинском районе третьи сутки продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка

26 января 2026 11:17
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В Пинском районе третьи сутки продолжаются поиски пропавшего подростка. В операции задействовано более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пинском районе третьи сутки продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка-2

Это сотрудники милиции, МЧС, пограничной службы, волонтеры и местные жители. 15-летний подросток вечером 23 января ушел из дома в агрогородке Парохонск. До сих пор неизвестно о его местонахождении. Отрабатываются различные версии. 

В Пинском районе третьи сутки продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка-4

Наталия Милюкова, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:
Обследуются жилые дома и заброшенные, а также подвальные помещения, болотистая местность, лесной массив. Радиус поиска несколько десятков километров. Богдан Юнчик был одет в джинсы серого цвета, куртку цвета хаки, серую вязаную шапку, берцы черного цвета. Парень худощавого телосложения, рост 160-165 сантиметров, волосы короткие черные. По информации правоохранителей, парень может находиться в городе Пинске. Просим граждан, располагающих какой-либо информации о местонахождении Богдана Юнчика, немедленно сообщить по телефону 102.

Специалисты применяют специальную технику, а также дроны и квадроциклы. Психологи МЧС оказывают помощь родственникам пропавшего. 

# МВД Беларуси

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