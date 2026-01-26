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Белстат: средняя зарплата в декабре 2025 года выросла до 3112,7 рублей

26 января 2026 11:23
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Номинальная средняя зарплата в Беларуси в декабре 2025 года составила свыше 3112 рублей. Это на 409 рублей больше, чем в ноябре. По данным Белстата, рекордсмен по уровню оплаты – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: средняя зарплата в декабре 2025 года выросла до 3112,7 рублей-2

В столице этот показатель превысил 4200 рублей. А самая низкая средняя зарплата за декабрь зафиксирована в Могилевской области – чуть более 2480 рублей. Что касается отдельных отраслей, то лидерами по зарплатам стали работники сферы информации и связи – более 7 тысяч рублей. Также в этом списке представители направлений – финансы и страхование, профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство, промышленность и операции с недвижимостью.

# Экономика

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