Белстат: средняя зарплата в декабре 2025 года выросла до 3112,7 рублей

Номинальная средняя зарплата в Беларуси в декабре 2025 года составила свыше 3112 рублей. Это на 409 рублей больше, чем в ноябре. По данным Белстата, рекордсмен по уровню оплаты – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице этот показатель превысил 4200 рублей. А самая низкая средняя зарплата за декабрь зафиксирована в Могилевской области – чуть более 2480 рублей. Что касается отдельных отраслей, то лидерами по зарплатам стали работники сферы информации и связи – более 7 тысяч рублей. Также в этом списке представители направлений – финансы и страхование, профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство, промышленность и операции с недвижимостью.