Как поднять самооценку? Совет от психолога

Юлия Чернышенко, психолог:

Стоит помнить, что самооценка – это фундамент дома, а уверенность – это стены, которые укрепляют дом. Самооценка формируется с самого рождения ребенка, конечно же, посредством самых близких и родных – это материнской фигуры, родителей, самых близких родственников.

И впоследствии самооценку формируют институты социализации, такие как детский садик и школа, институты. Первые шесть лет ребенка очень важны в психологическом формировании и развитии для укрепления фундамента самооценки.