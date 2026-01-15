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Как поднять самооценку? Совет от психолога

15 января 2026 12:00
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Как поднять самооценку? Совет от психолога-1

Юлия Чернышенко, психолог:
Стоит помнить, что самооценка – это фундамент дома, а уверенность – это стены, которые укрепляют дом. Самооценка формируется с самого рождения ребенка, конечно же, посредством самых близких и родных – это материнской фигуры, родителей, самых близких родственников. 

И впоследствии самооценку формируют институты социализации, такие как детский садик и школа, институты. Первые шесть лет ребенка очень важны в психологическом формировании и развитии для укрепления фундамента самооценки.

Подробности в видео.

# Психология

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