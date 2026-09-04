Новости по тегу #Юлия Чернышенко

Осень – прекрасное время для расслабления, время прекрасное для того, чтобы пересмотреть, что же отжило свое и с чем, с какими вещами стоит идти дальше.
Вы для себя принимаете решение видеть реальность такой, какая она есть. Для того, чтобы иллюзии разрушались, стоит воспринимать реальность на уровне ментальном, рациональном.
При любых ощущениях, которые вам не нравятся, стоит задуматься: достаточно ли честен с вами партнер.
«Главным маркером того, что отношения идут не в ту сторону и это совершенно не про вас, когда вы начинаете себя на физическом уровне чувствовать плохо».
«В этот момент выдыхаем. Замедляемся и даем себе столько времени, сколько вам надо».
«Любые дыхательные упражнения, йога, пилатес, все, что связано с дыханием, физические упражнения, танцы, прогулки – это все снижает уровень тревожности».
Вы даже можете ставить будильник – определенное время на то количество времени, которое вы можете и позволяете себе проводить в социальной сети.
«Важно приходить на работу и быть свободным от проблем семейных, бытовых, которые остаются вне рабочей территории».
Сказкотерапия – уникальный метод в психологии, который используют для работы с эмоциональными и психологическими трудностями.
06 октября 2026 08:08
06 октября 2026 08:06
06 октября 2026 08:01
06 октября 2026 07:44
06 октября 2026 07:42
06 октября 2026 07:39
06 октября 2026 07:31
06 октября 2026 07:29