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Новости по тегу #Юлия Чернышенко

Почему важно делать осеннюю перестановку? Рассказала психолог
04 сентября 2026 12:58

Почему важно делать осеннюю перестановку? Рассказала психолог

Как перестать жить в иллюзиях – объяснила психолог
12 июня 2026 10:06

Как перестать жить в иллюзиях – объяснила психолог

Манипуляции в отношениях – на какие ред-флаги стоит обращать внимание, рассказала психолог
22 мая 2026 14:56

Манипуляции в отношениях – на какие ред-флаги стоит обращать внимание, рассказала психолог

Когда отношения в паре можно назвать токсичными? Психолог назвала главные маркеры
23 марта 2026 14:57

Когда отношения в паре можно назвать токсичными? Психолог назвала главные маркеры

Как справиться с весенней апатией? Совет от психолога
16 марта 2026 15:08

Как справиться с весенней апатией? Совет от психолога

Как снизить уровень тревожности? Советы от психолога
21 февраля 2026 12:57

Как снизить уровень тревожности? Советы от психолога

Из постов можно сделать карту желаний! Психолог рассказала, как скроллить ленту соцсетей с пользой
02 февраля 2026 12:34

Из постов можно сделать карту желаний! Психолог рассказала, как скроллить ленту соцсетей с пользой

Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами
26 января 2026 12:24

Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами

Как красивые истории помогают бороться со страхами и трудностями – расскажем о сказкотерапии
16 октября 2025 14:06

Как красивые истории помогают бороться со страхами и трудностями – расскажем о сказкотерапии

Как подготовить ребёнка к переходу из детсада в школу? Поговорили с психологом
30 июля 2024 08:17

Как подготовить ребёнка к переходу из детсада в школу? Поговорили с психологом

С этим сталкивается каждый третий ребёнок. Как распознать буллинг в школе?
22 декабря 2023 14:06

С этим сталкивается каждый третий ребёнок. Как распознать буллинг в школе?