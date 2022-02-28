Дзермант о ВНС как новом органе власти: «Это, по сути, камень, якорь нашего государства»

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов.

Новая глава в Конституции отведена Всебелорусскому народному собранию. Теперь это высший представительный орган народовластия.