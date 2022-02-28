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Дзермант о ВНС как новом органе власти: «Это, по сути, камень, якорь нашего государства»

28 февраля 2022 10:09
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Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов.

Новая глава в Конституции отведена Всебелорусскому народному собранию. Теперь это высший представительный орган народовластия.

Дзермант о ВНС как новом органе власти: «Это, по сути, камень, якорь нашего государства»-1

Алексей Дзермант, политолог:
Это, по сути, камень, якорь нашего государства будет на случай самых непредвиденных ситуаций. Кроме того, мы вводим дополнительный элемент народовластия, чтобы была обратная связь между людьми, представителями различных групп, коллективов, гражданского общества, чтобы они могли через этот орган доносить в оперативном режиме высшему руководству страны все те необходимые вещи, связанные с корректировкой курса. Поэтому ВНС и будет определять стратегические направления развития нашей страны.

Белорусы приняли новую Конституцию. Напоминаем, что изменится в Основном законе – читайте далее.

# Конституция # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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