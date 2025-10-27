Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим

Каждое утро они приходят в эти аудитории, чтобы создавать будущее. Будущее, которое они не видят глазами, но ясно ощущают разумом. Здесь готовят программистов и ломают главный стереотип. Для написания кода монитор не всегда нужен.

Александр Северин, педагог Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Есть такой стереотип, что если человек не видит, то он обязательно знает шрифт правильно, но это не так. По статистике примерно 10-15 % незрячих только знают про «Эль». Мы берем универсальную технологию, которая позволяет работать всем – синтез речи. Основную информацию до учащихся доводим через нее. Именно синтезатор речи становится главным проводником в мир кода. Его электронный голос, понятный только посвященным, озвучивает каждую строчку, каждую скобку.

Евгений Зеленкевич, педагог Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Можно делать с компьютером ровно то же самое, что делают зрячие пользователи. Весь код на экране, который пишет человек, озвучивается. Можно понимать, что из себя представляет та программа, которую ты создаешь.

Но одних технических навыков мало. Педагогам важно научить ребят главному – работе в команде, где у каждого свой интерфейс для взаимодействия с миром. И этот подход дает впечатляющие результаты. Они не просто учатся, они уже создают свои первые проекты. Учащийся Сергей Яцук, например, недавно разработал чат-бот для помощи незрячим, который соединяет их с волонтерами.