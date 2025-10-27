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Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим

27 октября 2025 11:21
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Каждое утро они приходят в эти аудитории, чтобы создавать будущее. Будущее, которое они не видят глазами, но ясно ощущают разумом. Здесь готовят программистов и ломают главный стереотип. Для написания кода монитор не всегда нужен.

Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим-2

Александр Северин, педагог Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Есть такой стереотип, что если человек не видит, то он обязательно знает шрифт правильно, но это не так. По статистике примерно 10-15 % незрячих только знают про «Эль». Мы берем универсальную технологию, которая позволяет работать всем – синтез речи. Основную информацию до учащихся доводим через нее.

Именно синтезатор речи становится главным проводником в мир кода. Его электронный голос, понятный только посвященным, озвучивает каждую строчку, каждую скобку. 

Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим-4

Евгений Зеленкевич, педагог Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Можно делать с компьютером ровно то же самое, что делают зрячие пользователи. Весь код на экране, который пишет человек, озвучивается. Можно понимать, что из себя представляет та программа, которую ты создаешь.

Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим-6

Но одних технических навыков мало. Педагогам важно научить ребят главному – работе в команде, где у каждого свой интерфейс для взаимодействия с миром. И этот подход дает впечатляющие результаты. Они не просто учатся, они уже создают свои первые проекты. Учащийся Сергей Яцук, например, недавно разработал чат-бот для помощи незрячим, который соединяет их с волонтерами.

Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим-8

Сергей Яцук, учащийся Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Идея в том, что вы указываете в чем вам нужна помощь, дату и адрес. Это приходит всем абсолютно волонтерам. И весь диалог ведется непосредственно через бот. В будущем, если это будет приложение, оно будет интегрировано вместе с этим ботом. 

Они ломают стереотипы и доказывают, что ограничения живут только в нашем сознании. И их утро, утро новых технологий, уже наступило.

Подробнее в видео.

# Информационные технологии # Технологии

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