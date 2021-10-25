Как белорусы будут оценивать проект новой Конституции? Рассказал депутат

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Алена Сырова, СТВ:

Егор, вы на совещание к Президенту (в принципе, Конституционная комиссия) пришли с рядом вопросов, которые не были закрыты и по которым консенсуса не нашли. В частности, о выдвижении депутатов. Как вы считаете, нашли ли вы компромисс на том совещании и какой для вас вопрос до сих пор, возможно, стоит острее других?

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, не нашли, и Президент об этом сказал в своем заключительном слове. Конечно, работает уже созданная рабочая группа, которая функционирует по решению главы государства. Это своего рода ревизия того проекта, который был разработан Конституционной комиссией. Но, конечно, главная ревизия документа пройдет в рамках общественного обсуждения. Вопрос, наверное, главный – Всебелорусское народное собрание. Очень много оппонентов белорусской власти пытаются каким-то образом эту тему нивелировать и каким-то образом придают ей ненужные оттенки. Я бы хотел сказать очень важную вещь. Почему сегодня и Всебелорусское народное собрание, и механизм его формирования, дальнейшее функционирование – почему они сегодня важны и почему Президент выступает с такой важной инициативой придать этому органу конституционный статус? Все просто. Потому что тот проект Конституции, который предложен Конституционной комиссией, закрепляет очень большое количество гарантий для наших граждан, в частности для лиц с инвалидностью. Закрепляет и сохраняет гарантии для многодетных семей и так далее. То есть мы сохраняем вектор социально ориентированного государства. Чтобы все эти гарантии были успешно получены нашими гражданами, нужна стабильно работающая политическая система. Так вот именно Всебелорусское народное собрание – это тот стабилизатор, который в случае каких-то вызовов, а мы видим, что сегодня на нашу страну эти вызовы стали сплошными абсолютно, это дополнительный элемент системы издержек и противовесов, который позволит обеспечить нормальное функционирование нашего государства. Поэтому этот вопрос сегодня открыт. И здесь хочется сказать, что общественное обсуждение, которое будет, и идеи же собираются до сих пор, то есть точку в этом вопросе поставит белорусский народ, это важно понимать. Поэтому эти идеи принимаются, это не просто какой-то, знаете, кулуарный проект, который кто-то написал. Алена Сырова:

Если честно, я до конца тоже не понимаю, как будет происходить это народное обсуждение. Кто-нибудь может объяснить простым языком?