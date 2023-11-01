Есть уникумы, но их мало. Заслуженный артист Беларуси раскрыл секрет успешной актёрской карьеры

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Николай Стешиц, заслуженный артист Республики Беларусь:

Всю жизнь я мечтал быть артистом, и вот моя мечта исполнилась. Я уже более 30 лет живу и работаю в Могилеве. В Могилеве меня привлекает все. Это открытый, чудесный город, добрые лица людей. 30 лет назад это был маленький серенький городишко, сейчас это город, который играет и горит разными красками.

В нашем кукольном мире есть кукольное братство. В каждом нашем областном центре есть свой театр кукол. И в России есть свои театры кукол. Приезжая в другую страну, я могу прийти в кукольный театр и сказать: «Здравствуйте, я из Могилевского театра кукол». И я буду принят, я буду накормлен и окружен вниманием.

Научить нельзя, а научиться можно. Все зависит от вашего желания. Есть уникумы, которые могут выйти и сделать. Но каждодневный труд дает вам планку роста, возможность саморазвития и движения, чтобы не стоять на месте. Ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно всегда двигаться вперед.