Что взять с собой в баню? И это не только веник

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Основные атрибуты русской бани – это все-таки что? Веники, шапка. Что нужно иметь?

Татьяна Коктыш, любитель банного парения:

Травы, веник, шапка обязательно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А что за скалки? Татьяна Коктыш:

Это чуть позже, это после того, когда мы снимем верхний слой и пойдем в глубину. То есть скалка – это прощупать, что у вас глубже творится. Александра Каштанова:

То есть вы сами парите? Татьяна Коктыш:

Да.

Алеся Лакина:

А какие травы? Вы сказали травы. Татьяна Коктыш:

Любые, которые сегодня вдруг оказались у меня под рукой. Это вообще не имеет значения. Важна сезонность. Алеся Лакина:

Я как врач знаю, что некоторые раздражающе действуют, некоторые успокаивающе действуют. Какие у вас преобладают? Татьяна Коктыш:

Конечно успокаивающие. Женщину прежде всего нужно успокоить. Лаванда – это лучшее, что может быть для женщины. И нет противопоказаний по работе по телу. Все, что угодно, антисептики.