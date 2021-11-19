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Что взять с собой в баню? И это не только веник

19 ноября 2021 16:00
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Основные атрибуты русской бани – это все-таки что? Веники, шапка. Что нужно иметь?

Что взять с собой в баню? И это не только веник-1

Татьяна Коктыш, любитель банного парения:
Травы, веник, шапка обязательно.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А что за скалки?

Татьяна Коктыш:
Это чуть позже, это после того, когда мы снимем верхний слой и пойдем в глубину. То есть скалка – это прощупать, что у вас глубже творится.

Александра Каштанова:
То есть вы сами парите?

Татьяна Коктыш:
Да.

Что взять с собой в баню? И это не только веник-4

Алеся Лакина:
А какие травы? Вы сказали травы.

Татьяна Коктыш:
Любые, которые сегодня вдруг оказались у меня под рукой. Это вообще не имеет значения. Важна сезонность.

Алеся Лакина:
Я как врач знаю, что некоторые раздражающе действуют, некоторые успокаивающе действуют. Какие у вас преобладают?

Татьяна Коктыш:
Конечно успокаивающие. Женщину прежде всего нужно успокоить. Лаванда – это лучшее, что может быть для женщины. И нет противопоказаний по работе по телу. Все, что угодно, антисептики.

Что взять с собой в баню? И это не только веник-7

Алеся Лакина:
А покажите. Вы что-то принесли. Лаванда, я вижу, там лежит, да?

Татьяна Коктыш:
Это лаванда, это арча, ну это наш можжевельник.

Алеся Лакина:
А это соль какая-то?

Татьяна Коктыш:
Это соль, причем тоже наша, солигорская. Что мы делаем? Скраб.

Александра Каштанова:
Я хотела спросить, в чем разница между мужской и женской баней. Но понимаю, что женщина приходит, они начинают делиться, какие есть травки, какие есть масла, а мужчины просто берут веник.

«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню – подробнее здесь.

# Баня # общество # Александра Каштанова # Татьяна Коктыш # Алеся Лакина # Фотофакт

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