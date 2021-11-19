Что взять с собой в баню? И это не только веник
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Основные атрибуты русской бани – это все-таки что? Веники, шапка. Что нужно иметь?
Татьяна Коктыш, любитель банного парения:
Травы, веник, шапка обязательно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А что за скалки?
Татьяна Коктыш:
Это чуть позже, это после того, когда мы снимем верхний слой и пойдем в глубину. То есть скалка – это прощупать, что у вас глубже творится.
Александра Каштанова:
То есть вы сами парите?
Татьяна Коктыш:
Да.
Алеся Лакина:
А какие травы? Вы сказали травы.
Татьяна Коктыш:
Любые, которые сегодня вдруг оказались у меня под рукой. Это вообще не имеет значения. Важна сезонность.
Алеся Лакина:
Я как врач знаю, что некоторые раздражающе действуют, некоторые успокаивающе действуют. Какие у вас преобладают?
Татьяна Коктыш:
Конечно успокаивающие. Женщину прежде всего нужно успокоить. Лаванда – это лучшее, что может быть для женщины. И нет противопоказаний по работе по телу. Все, что угодно, антисептики.
Алеся Лакина:
А покажите. Вы что-то принесли. Лаванда, я вижу, там лежит, да?
Татьяна Коктыш:
Это лаванда, это арча, ну это наш можжевельник.
Алеся Лакина:
А это соль какая-то?
Татьяна Коктыш:
Это соль, причем тоже наша, солигорская. Что мы делаем? Скраб.
Александра Каштанова:
Я хотела спросить, в чем разница между мужской и женской баней. Но понимаю, что женщина приходит, они начинают делиться, какие есть травки, какие есть масла, а мужчины просто берут веник.
«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню – подробнее здесь.