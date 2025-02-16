Как аномальная погода в Беларуси отразится на будущем урожае? Ответил министр сельского хозяйства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В этом году мы не увидели ни крещенских морозов, ни снега по колено. Я бы сказал, аномальная погода, не зимняя. А как аграрии к этому относятся?
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Нормально.
– У нас будет урожай?
– Будет, конечно. Сегодня озимые переносят зимовку достаточно стабильно. То есть определенное накопившееся количество сахаров в норме. Минимальная норма – это 13 %. Сегодня их от 20 до 24 %. От разного вида растений, полей и так далее. Поэтому волноваться не стоит. Растения медленно вегетируют, поэтому в достатке имеют энергии. Перезимовка идет достаточно хорошо и стабильно.
Если вернуться еще к плодовым, то самое главное – это то, что традиционно мы имеем яблоки, будем высаживать сады на площади 1 000 гектаров ежегодно ближайшую пятилетку – это тоже поручение главы государства. Эта задача стоит. Разработана программа в Министерстве сельского хозяйства.