Как аномальная погода в Беларуси отразится на будущем урожае? Ответил министр сельского хозяйства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом году мы не увидели ни крещенских морозов, ни снега по колено. Я бы сказал, аномальная погода, не зимняя. А как аграрии к этому относятся?