Международная выставка «Образование и карьера» продолжает работу в Минске

VR-квест-путешествие по памятным местам Беларуси, интерактивные презентации, блиц-тесты по учебным предметам и научные лекции. В Минске продолжает работу международная специализированная выставка «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои экспозиции представили более 70 колледжей и 45 вузов. В этом году в образовательном форуме принимают участие учреждения образования Беларуси, России и Казахстана. Абитуриенты не только определяются с выбором будущей профессии, но и знакомятся с потенциальным работодателем.