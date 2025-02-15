Международная выставка «Образование и карьера» продолжает работу в Минске
VR-квест-путешествие по памятным местам Беларуси, интерактивные презентации, блиц-тесты по учебным предметам и научные лекции. В Минске продолжает работу международная специализированная выставка «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои экспозиции представили более 70 колледжей и 45 вузов. В этом году в образовательном форуме принимают участие учреждения образования Беларуси, России и Казахстана. Абитуриенты не только определяются с выбором будущей профессии, но и знакомятся с потенциальным работодателем.
Особенность нынешнего масштабного форума – широко представлены организации – заказчики кадров. На выставке их свыше 40 от всех отраслей экономики. Узнать о целевой отработке, условиях труда и даже заработной плате можно прямо на месте.
Ольга Плотницкая, начальник управления персонала ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:
Отличная возможность пообщаться как с учреждениями образования, с которыми мы тесно взаимодействуем, так и с учащимися. Возможно, будущими нашими работниками. Сегодня наш стенд вызывает живой интерес у учащихся. Подходят, интересуются. Мы показываем, кого набираем на условиях целевой подготовки. С какими ссузами, колледжами мы взаимодействуем, с какими вузами.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Основной задачей выставки является обеспечение информирования наших абитуриентов о тех возможностей их дальнейшего профессионального роста, о возможностях поступления в вузы и колледжи, дальнейшего трудоустройства на первые рабочие места. И для достижения этих целей ежегодно выставка проводится в нашей стране.
Узнать о возможностях для поступления выпускники могут и завтра, 16 февраля. Международная выставка будет работать с 10:00 до 16:00. Вход – свободный.