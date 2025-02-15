Отборочный этап проекта «100 идей для Беларуси» прошёл в Минске
Инновационные методы борьбы с онкологией, разработка для увеличения урожайности культур, технологии импортозамещения и не только. На отборочном этапе проекта «100 идей для Беларуси» для гранд-финала выбирали лучшие задумки в 10 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это последний тур, где сражались именно представители учреждений высшего образования страны. Среди тематик, например, агропромышленность, здравоохранение, энергетика, IT-технологии, национальная безопасность. Один из них диагностика опухоли головного мозга при помощи нейросети по снимкам КТ и МРТ.
Приложение самостоятельно ставит диагноз и определяет размеры пораженной области вплоть до миллиметра. Вероятность ошибки менее 5 %. Процесс снижает человеческий фактор, а получение результата происходит в считанные секунды.
Кирилл Кубраков, студент Витебского государственного медицинского университета:
По своей сути, это уникальный проект. Мы изучали, конечно же, вопрос о том, есть ли какие-то похожие разработки в странах СНГ либо дальнем зарубежье. И мы не нашли прямых аналогов. Даже на данном этапе реализации проекта есть внедрение. Как раз таки эта нейросеть была апробирована на кафедре неврологии и нейрохирургии в Витебской областной клинической больнице. И нами был получен патент.
Множество разработок готовятся получить внедрение в реальный сектор экономики, что скажется и на продовольственной безопасности. Например, стараниями студентов БГУ топинамбур скоро станет не нужно привозить из-за океана. Разработка прошла в гранд-финал.
Анисья Губская, студентка Белорусского государственного университета:
Очень важный и полезный продукт для нашего сельского хозяйства и экономики. Суть проекта – начать производить его на территории Беларуси, начать его выращивать в промышленных масштабах, а дальше уже производить из него сироп, гранолу, муку.
Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Защита идей, проектов происходит непосредственно с представителями реального сектора экономики, с руководителями предприятий реального сектора экономики. И ребят замечают и к себе забирают.
Ребята, которые начинают свой путь с «100 идей для Беларуси», потом представляют идеи уже проектно на гранты специального фонда Президента. Это яркий пример того, как одаренную молодежь у нас видят, знают и ведут.
За 14 сезонов проекта более 3,5 тысячи идей было внедрено в реальном секторе экономики. Многие из них сегодня активно используются в промышленности и сельском хозяйстве. Это происходит не только благодаря одаренной и инициативной молодежи, но и существенной поддержке со стороны государства.