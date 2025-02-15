Отборочный этап проекта «100 идей для Беларуси» прошёл в Минске

Инновационные методы борьбы с онкологией, разработка для увеличения урожайности культур, технологии импортозамещения и не только. На отборочном этапе проекта «100 идей для Беларуси» для гранд-финала выбирали лучшие задумки в 10 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это последний тур, где сражались именно представители учреждений высшего образования страны. Среди тематик, например, агропромышленность, здравоохранение, энергетика, IT-технологии, национальная безопасность. Один из них диагностика опухоли головного мозга при помощи нейросети по снимкам КТ и МРТ. Приложение самостоятельно ставит диагноз и определяет размеры пораженной области вплоть до миллиметра. Вероятность ошибки менее 5 %. Процесс снижает человеческий фактор, а получение результата происходит в считанные секунды.

Кирилл Кубраков, студент Витебского государственного медицинского университета:

По своей сути, это уникальный проект. Мы изучали, конечно же, вопрос о том, есть ли какие-то похожие разработки в странах СНГ либо дальнем зарубежье. И мы не нашли прямых аналогов. Даже на данном этапе реализации проекта есть внедрение. Как раз таки эта нейросеть была апробирована на кафедре неврологии и нейрохирургии в Витебской областной клинической больнице. И нами был получен патент.

Множество разработок готовятся получить внедрение в реальный сектор экономики, что скажется и на продовольственной безопасности. Например, стараниями студентов БГУ топинамбур скоро станет не нужно привозить из-за океана. Разработка прошла в гранд-финал.

Анисья Губская, студентка Белорусского государственного университета:

Очень важный и полезный продукт для нашего сельского хозяйства и экономики. Суть проекта – начать производить его на территории Беларуси, начать его выращивать в промышленных масштабах, а дальше уже производить из него сироп, гранолу, муку.