К участникам Форума регионов Беларуси и России 29 сентября обратятся Александр Лукашенко и Владимир Путин

Новости Беларуси. Коллаборация вузов, филиал БелАЗа в России, совместная борьба с фальсификацией истории. 29 сентября в Минске завершает свою работу VII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году эксперты общаются в формате видеоконференций. Это вызвано сложной эпидобстановкой. Центральным событием этого дня работы станет пленарное заседание, где стороны подведут итоги. Планируется, что к участникам обратятся президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Форум регионов Беларуси и России в онлайн-формате. Каким был первый день?

Ожидается подписание несколько десятков контрактов на 700 миллионов долларов, планируется заключить соглашения с пятью регионами. К важным договоренностям можно отнести вопрос дальнейшей кооперации партнеров. В частности, речь снова зашла про БелАЗ и МАЗ и их российских конкурентов. Конкретные предложения в адрес белорусов уже направлены. В ближайшее время их внимательно изучат как на предприятиях, так и в профильном ведомстве. Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%