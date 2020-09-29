К участникам Форума регионов Беларуси и России 29 сентября обратятся Александр Лукашенко и Владимир Путин
Новости Беларуси. Коллаборация вузов, филиал БелАЗа в России, совместная борьба с фальсификацией истории. 29 сентября в Минске завершает свою работу VII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году эксперты общаются в формате видеоконференций. Это вызвано сложной эпидобстановкой.
Центральным событием этого дня работы станет пленарное заседание, где стороны подведут итоги. Планируется, что к участникам обратятся президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Форум регионов Беларуси и России в онлайн-формате. Каким был первый день?
Ожидается подписание несколько десятков контрактов на 700 миллионов долларов, планируется заключить соглашения с пятью регионами. К важным договоренностям можно отнести вопрос дальнейшей кооперации партнеров. В частности, речь снова зашла про БелАЗ и МАЗ и их российских конкурентов. Конкретные предложения в адрес белорусов уже направлены. В ближайшее время их внимательно изучат как на предприятиях, так и в профильном ведомстве.
Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%
Белорусской стороной инициирован проект по производству дорожно-строительной техники в Брянске. Остается определиться с линейкой необходимой продукции. Большие перспективы видят в проекте строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Минск – Варшава – Гамбург. Это почти 2,5 тысячи километров. Разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах. Если планы реализуют, то это станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте.