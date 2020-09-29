«Вся структура выставки – это процесс создания скульптуры». Экспозиция в Минске – подарок к юбилею одного из создателей Кургана Славы
Новости Беларуси. Руками Анатолия Артимовича, в том числе, создавались Курган Славы и Брестская крепость-герой, композиция горельефа «Солидарность» для минского Дома моделей и памятник Ефросинии Полоцкой. Об этом сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Многое было бы невозможно в этой истории, если бы не один важный человек в жизни непревзойденного скульптора.
Анатолий Артимович, художник, скульптор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор:
Вот, даже на картинке видно, что, все-таки, качество есть. Смотри, с каким удовольствием делаются эти перышки, голова.
Иван Артимович, скульптор, куратор выставки:
Надо сказать, что отец – это еще и мой учитель, мой профессор в Академии искусств на кафедре скульптуры, которую я закончил больше, чем 10 лет назад. После этого у нас началась работа как полноправных коллег, соавторов. Мы выступили в мемориальном комплексе по линии противостояния в Первую мировую войну в Сморгони как соавторы, он очень внимательно относится к моему личному творчеству, творческим экспериментам. Это настоящий соратник, друг, отец, учитель, многогранная для меня личность.
Экспозиция «Избранное», которая открылась в Художественной галерее имени Михаила Савицкого, стала подарком Ивана к юбилею отца.
Иван Артимович:
Он практически появился здесь, когда выставка собиралась, монтировалась и вносились завершающие штрихи. Многие работы, которые до этого он видел в мастерской в пластилине. Для него стало сюрпризом, что они приобрели материальность и плотность. Камень, бронза, дерево. Это был большой труд, будет неправильно сказать, что я это делал один, помогали многие ученики Анатолия Ефимовича, скульпторы, мои друзья, коллеги.
Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
Кроме того, что он выдающийся скульптор, он также и очень талантливый педагог. С 1966 года он работает преподавателем в Белорусской государственной академии искусств. С 1970 – на кафедре скульптуры. Получается, 50 лет. Конечно, это огромный срок, и за такой период он сумел воспитать и подготовить плеяду талантливых, современных, успешных белорусских скульпторов.
Как правило, скульпторы «выставляются» в городских парках, скверах, на улицах и площадях. Там можно познакомиться с творчеством воочию. Но ведь в голове мастера, как правило, еще много идей, в мастерской – вылепленных макетов, а в папках – бесчисленное количество эскизов. Именно редкие графические работы и стали изюминкой выставки.
Юлия Ковалева:
Вся структура выставки – это, по сути, процесс создания скульптуры, ведь, в начале она рождается как образ, переносится на бумагу. Скульптор все равно рисует, как художник. Потом он делает модель, потом это уже воплощается в материале где-то на улице, на площади городской. И вот эти рисунки скульпторы очень редко показывают, демонстрируют. А здесь целая серия получилась зарисовок последних лет.
Что же на самом деле в голове у мастера, можно узнать до 4 октября в филиале Музея истории города Минска и Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура.
Анатолий Артимович:
Без любви не хочется начинать работу. И если что-то не нравится, не зажигает. Так что в каждой работе есть свой элемент любви. И эта работа у меня любимая. В ней – национальный колорит, это папараць-кветка, но кто будет внимательно смотреть, то увидит шарик. Это шарик земной, и все счастье, вся наша папараць-кветка – это Земля.
Скульптор Анатолий Артимович: «Если в Москве стоит князь Владимир, то в Витебске надо поставить княгиню Ольгу» (подробности здесь).