«Вся структура выставки – это процесс создания скульптуры». Экспозиция в Минске – подарок к юбилею одного из создателей Кургана Славы

Новости Беларуси. Руками Анатолия Артимовича, в том числе, создавались Курган Славы и Брестская крепость-герой, композиция горельефа «Солидарность» для минского Дома моделей и памятник Ефросинии Полоцкой. Об этом сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Многое было бы невозможно в этой истории, если бы не один важный человек в жизни непревзойденного скульптора.

Анатолий Артимович, художник, скульптор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор:

Вот, даже на картинке видно, что, все-таки, качество есть. Смотри, с каким удовольствием делаются эти перышки, голова.

Иван Артимович, скульптор, куратор выставки:

Надо сказать, что отец – это еще и мой учитель, мой профессор в Академии искусств на кафедре скульптуры, которую я закончил больше, чем 10 лет назад. После этого у нас началась работа как полноправных коллег, соавторов. Мы выступили в мемориальном комплексе по линии противостояния в Первую мировую войну в Сморгони как соавторы, он очень внимательно относится к моему личному творчеству, творческим экспериментам. Это настоящий соратник, друг, отец, учитель, многогранная для меня личность.

Экспозиция «Избранное», которая открылась в Художественной галерее имени Михаила Савицкого, стала подарком Ивана к юбилею отца.

Иван Артимович:

Он практически появился здесь, когда выставка собиралась, монтировалась и вносились завершающие штрихи. Многие работы, которые до этого он видел в мастерской в пластилине. Для него стало сюрпризом, что они приобрели материальность и плотность. Камень, бронза, дерево. Это был большой труд, будет неправильно сказать, что я это делал один, помогали многие ученики Анатолия Ефимовича, скульпторы, мои друзья, коллеги.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

Кроме того, что он выдающийся скульптор, он также и очень талантливый педагог. С 1966 года он работает преподавателем в Белорусской государственной академии искусств. С 1970 – на кафедре скульптуры. Получается, 50 лет. Конечно, это огромный срок, и за такой период он сумел воспитать и подготовить плеяду талантливых, современных, успешных белорусских скульпторов.

Как правило, скульпторы «выставляются» в городских парках, скверах, на улицах и площадях. Там можно познакомиться с творчеством воочию. Но ведь в голове мастера, как правило, еще много идей, в мастерской – вылепленных макетов, а в папках – бесчисленное количество эскизов. Именно редкие графические работы и стали изюминкой выставки.

Юлия Ковалева:

Вся структура выставки – это, по сути, процесс создания скульптуры, ведь, в начале она рождается как образ, переносится на бумагу. Скульптор все равно рисует, как художник. Потом он делает модель, потом это уже воплощается в материале где-то на улице, на площади городской. И вот эти рисунки скульпторы очень редко показывают, демонстрируют. А здесь целая серия получилась зарисовок последних лет.

Что же на самом деле в голове у мастера, можно узнать до 4 октября в филиале Музея истории города Минска и Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура.