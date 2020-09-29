«Всё – про любовь». Единственная художница в Беларуси, которая создаёт тканые инсталляции

Новости Беларуси. Самовыражение бывает разным: монументальным, теплым, мягким, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Надежным, как гранит, и приятным на ощупь. Два автора, два совершенно разных взгляда на мир. Но каждый – по-своему особенный. Выбирайте, что ближе!

Текстиль бывает не только модным и актуальным, но и художественным. А еще – абстрактным, объемным и очень даже философским.

Христина Высоцкая, художник по текстилю, преподаватель кафедры декоративно-прикладных искусств и костюма БГАИ:

Эта работа называется «Древо семьи», и я закладывала в нее идеи, смыслы семейных уз. На самом деле, здесь – образ моей бабушки, мамы и меня. Нижнее полотно – самое большое. Это образ бабушки, то, на чем держится, стоит вся семья. Дальше, когда проходит какой-то момент жизни, появляется ребенок – это моя мама. Они уже идут вместе, они в связке, друг за друга.

Любовь к декоративно-прикладному искусству наша героиня пронесла через годы учебы в университете. Сегодня талантливый педагог признается в чувствах к текстилю через творчество и с удовольствием делится уникальным опытом со студентами. Ведь в Беларуси она единственная, кто создает тканые инсталляции. Скульптор Анатолий Артимович: «Если в Москве стоит князь Владимир, то в Витебске надо поставить княгиню Ольгу»

Христина Высоцкая:

Ты либо это можешь, и тебе это дается легко, либо ты не можешь вообще. Когда душа просит, в моем случае гобелен – это мой способ выразить чувства, переживания.

10 лет назад Христине посчастливилось стать ученицей выдающегося мастера гобелена и представительницы известной династии – Маргариты Щемелёвой. Итогом тандема двух талантливых художниц стала экспозиция с красивым названием «Вера, надежда и любовь».

Христина Высоцкая:

Идея этой выставки родилась еще весной, когда мы решили сделать совместный проект, в котором будет показан момент преемственности, школы, мировосприятия. Маргарита Щемелёва работает более 40 лет в этом направлении – это классический гобелен, но она в него свою душу вкладывает, свое видение композиции, цвета, формы.

Майя Оводинская, научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л.Д. Щемелёва:

У Маргариты Леонидовны направление – гобелен, камерный гобелен и миниатюрные текстильные работы. Работы очень яркие и выделяются среди всех остальных. Например, у нас есть прекрасный гобелен, камерный гобелен «Панi трошкi ў гадах». Если посмотреть на него поближе, то это техника гладкого ручного ткачества, выделяется, условно, пятновым композиционным решением. «Вся структура выставки – это процесс создания скульптуры». Экспозиция в галерее Савицкого – подарок к юбилею одного из создателей Кургана Славы

Ткани – очень мягкий, душевный материал, считает Христина. Цвет и фактура передают не только настроение и видение мира, но и глубинные идеи. Несколько месяцев кропотливой работы и композицию в 15 килограммов, которую поддерживает железный каркас, можем оценить и мы. Только все ли поймут задумку мастера?

Христина Высоцкая:

Когда идешь по лесу и видишь поваленные или срубленные деревья, очень больно внутри. Оно же все живое. И я представила, как оно все выглядит, если дерева нет, оно спилено, но в воздухе все равно парит настроение, атмосфера, что эти души подняты над нами. И оно все связано. Природа – огромный организм, в котором все друг с другом взаимодействует.

Все это чудо создается в просторной мастерской, на ремизном и вертикальном ткацких станках. Волокно к волокну – и невероятные мягкие шедевры в галерее произведений Леонида Щемелёва греют душу. Но красной нитью через творчество двух незаурядных художниц проходит главная мысль.