Минчанка писала сотрудникам милиции оскорбительные сообщения. Оперативники установили личность девушки

Новости Беларуси. Оперативники столичного управления собственной безопасности установили личность девушки, которая оскорбляла сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В середине сентября в одном из Telegram-каналов были опубликованы их персональные данные и номера телефонов. Этой информацией некоторые не преминули воспользоваться. На личные номера в Viber стали поступать сообщения с оскорблениями. О том, что авторы таких обращений выражения не подбирают и какие слова используют, уже давно известно.

По данным обстоятельствам сотрудники МВД провели проверку и установили личность правонарушителя. Ею оказалась 27-летняя жительница столицы. За оскорбление сотрудников минчанка привлечена к административной ответственности. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 30 базовых (это 810 рублей).