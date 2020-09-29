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Минчанка писала сотрудникам милиции оскорбительные сообщения. Оперативники установили личность девушки

29 сентября 2020 07:13
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Новости Беларуси. Оперативники столичного управления собственной безопасности установили личность девушки, которая оскорбляла сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В середине сентября в одном из Telegram-каналов были опубликованы их персональные данные и номера телефонов. Этой информацией некоторые не преминули воспользоваться. На личные номера в Viber стали поступать сообщения с оскорблениями. О том, что авторы таких обращений выражения не подбирают и какие слова используют, уже давно известно.

По данным обстоятельствам сотрудники МВД провели проверку и установили личность правонарушителя. Ею оказалась 27-летняя жительница столицы. За оскорбление сотрудников минчанка привлечена к административной ответственности. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 30 базовых (это 810 рублей).

Минчанка писала сотрудникам милиции оскорбительные сообщения. Оперативники установили личность девушки-1

Я попала под влияние. Я была в одной группе, где скидывали нехорошую информацию на сотрудников милиции, писали, якобы они занимаются плохими делами. Я поддалась на это влияние и из-за своей импульсивности написала этим сотрудникам некрасивые сообщения.

Это было неправильно, некрасиво, я этих людей не знаю. И я бы хотела перед ними лично извиниться, раскаяться. Я так больше не буду. Я думаю, что любому человеку было бы неприятно получить оскорбительные сообщения в своих мессенджерах.

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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