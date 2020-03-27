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К кому нужно обратиться, чтобы посадить дерево в своём дворе

27 марта 2020 11:59
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Елена Мелешкова и заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Татьяна Дубик.

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Если человек хочет высадить дерево у себя во дворе дома, нужно ли это с кем-то согласовывать?

Елена Мелешкова, заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Это, конечно, в обязательном порядке нужно согласовывать с местными властями.

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Если вы захотели высадить у себя дерево во дворе, в этом году мы призываем всех граждан республики поучаствовать в выборе мест посадок объектов растительного мира и связаться с нашими инспекторами на местах, которые помогут реализовать ваши желания и стремление по благоустройству своего двора.

К кому нужно обратиться, чтобы посадить дерево в своём дворе -1

# Экология # общество # Елена Мелешкова # Татьяна Дубик # Фотофакт

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