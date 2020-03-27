«На один час нужно отключить свет». «Час Земли» пройдёт 28 марта

Акция «Час Земли» пройдёт 28 марта, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
«Час Земли» – это такая международная акция, действительно, наверное, она одна из самых таких масштабных. Она проходит по инициативе Всемирного фонда дикой природы, которая призывает всех граждан, все организации, вне зависимости от форм собственности: государственной или частной, на один час отключить свет и какие-то приборы, которые не являются жизненной необходимостью. Больше всего, конечно, привлекают внимание здесь не для того, чтобы сэкономить электроэнергию, а, все-таки, обратить внимание на изменение климата, на бережное отношение к окружающей среде, к охране природных ресурсов. Акция масштабная: в прошлом году приняло участие более двух миллионов человек из 180 стран мира, в котором более 18 000 архитектурных подсветок зданий было отключено.